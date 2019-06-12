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9 Günlük Tatilde Müze ve Ören Yerleri Rekor Kırdı

9 Günlük Tatilde Müze ve Ören Yerleri Rekor Kırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri Ramazan Bayramı’nda doldu taştı. Bir Diğer Rekor da Müzekart’tan geldi. En Çok Ziyaretçi Ayasofya’ya oldu.

9 Günlük Tatilde Müze ve Ören Yerleri Rekor Kırdı mask
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MÜZE VE ÖREN YERLERİNDEN BAYRAM REKORLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri Ramazan Bayramı’nda doldu taştı.

Türkiye’de turizm hareketliliğinin zirveye ulaştığı bayram tatilinde ağırladıkları ziyaretçi sayıları ile müze ve ören yerleri rekor üstüne rekor kırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 9 günlük tatilde müze ve ören yerlerini toplam 1 milyon 124 bin 503 kişi ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla uzayan 9 günlük tatilde müze ve ören yerleri rekor düzeyde ziyaretçi ağırlarken, 6 Haziran’da ise 188 bin 231 ziyaretçi sayısı ile bugüne kadar müze ve ören yerlerinde bir günde ağırlanan en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 9 gün olan Kurban Bayramı tatili ile kıyaslandığında yüzde 14’lük bir artışın yaşandığını vurgulayan Bakanlık yetkilileri, uzun bayram tatillerinin müze ve ören yerlerine ilgiyi yaklaşık yüzde 60 oranında artırdığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Bir Diğer Rekor da Müzekart’tan

Ramazan Bayramı tatilindeki müze ziyaretçilerinden 242 bin 548 kişi ziyaretlerini Müzekart kullanarak gerçekleştirdi.

Tatil süresince müze gişelerinden gerçekleştirilen 69 bin 179 adet Müzekart satışı da yine geçmiş yıllardaki herhangi bir 9 günlük dönem dikkate alındığında yine bir rekor olarak öne çıkıyor.

Bakanlık Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü yılbaşından bugüne kadar 479 bin 33 adet Müzekart satışı gerçekleştirdi.

Yalnızca Türk vatandaşlarının edinebildikleri ve bir yıl boyunca Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerine giriş olanağı sağlayan Müzekart’ın satışında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artış yakalandı.

En Çok Ziyaretçi Ayasofya’ya

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre bayram tatilinin en çok ziyareçi ağırlayan müzesi ise 110 bin 82 kişi ile ‘ İstanbul Ayasofya Müzesi’ oldu.

Topkapı Sarayı’ 104 bin 291 kişi ile en çok ziyaretçi ağırlayan ikinci müze olurken, ‘Denizli Hierapolis ( Pamukkale) Ören Yeri’ 99 bin 747 ile üçüncü, ‘İzmir Efes Ören Yeri’ 72 bin 303 ile dördüncü ve ‘ Nevşehir Göreme Ören Yeri’ de 51 bin 911 ile beşinci sırada yer aldı.

Nevşehir Göreme Ören Yeri’ni sırasıyla ‘Aksaray Ihlara Vadisi’, ‘Antalya Olympos Ören Yeri’, ‘Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri’, ‘Sinop Tarihi Cezaevi’ ile ‘Antalya Patara Ören Yeri’ takip etti.

Bugün 11:58 TSİ - Kültür - Sanat

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