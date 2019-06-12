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Eser Yenenler Berfu Yıldız Evlendi! Acun Ilıcalı’nın Düğün Hediyesi Çok Konuşuldu

Eser Yenenler Berfu Yıldız Evlendi! Acun Ilıcalı’nın Düğün Hediyesi Çok Konuşuldu, Eser Yenenler ile Berfu Yıldız Balayına Nereye Gidecekler, Berfu Yıldız Hamile Mi, Berfu Yıldız Kimdir haberleri detaylarda...
Eser Yenenler Berfu Yıldız Evlendi! Acun Ilıcalı’nın Düğün Hediyesi Çok Konuşuldu mask
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Eser Yenenler Berfu Yıldız Evlendi! Acun Ilıcalı’nın Düğün Hediyesi Çok Konuşuldu

Türk televizyonlarının en sevilen talk show sunucularından Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015’te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, geçtiğimiz gün Kilyos’ta düzenlenen sade bir düğün ile dünya evine girdi. Ünlülerin akın ettiği düğün organizasyonunda, çiftin düğününden çekilen özel kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz nisan ayında yalnızca ailelerin katıldığı sade bir törenle dünya evine giren ünlü oyuncu Eser Yenenler ile Türkiye 4. güzeli eşi Berfu Yıldız, bu sefer Kilyos Milyon Beach’te 300 kişilik bir düğün ile kutlama yaptı. Sevilen çiftin düğün organizasyonuna sanat, spor ve televizyon dünyasından pek çok ünlü ismin akın ettiği görüldü. Ünlü çiftin nikah şahitliğini de Eser Yenenler’in yakın dostları şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu İbrahim Büyükak yaptı.

Kilyos Milyon Beach adlı mekanda gerçekleştirilen düğün organizasyonuna, kır düğünü konseptine uygun bir kıyafet tercihinde bulunan Musa Çakmak imzalı olduğu öğrenilen mavi bir smokin giydi. Eşi Berfu Yıldız ise Akay Birdal’ın tasarımını yapmış olduğu özel dikim gelinlik ile düğüne katıldı.

Bu gelinliğin yanında düğün organizasyonu için bir gelinlik daha diktiren Berfu Yıldız, düğün töreninin ilerleyen saatlerinde ikinci gelinliğini giyerek objektiflere mutluluk pozları verdi. Ünlü çiftin dansları, düğünün en çok dikkat çeken anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız Balayına Nereye Gidecekler?

Ünlü akınına uğrayan düğün organizasyonlarından 1 gün sonra balayına çıkacakları öğrenilen çift, bu konuya ilişkin magazin basınına da açıklamalarda bulundu.

Düğünün yorgunluğunu attıktan sonra balayı için yollara düşeceklerini belirten Eser Yenenler, balayı rotasının şimdiden ortaklaşa karar vererek çizdiklerini dile getirdi. “Yoğun bir sezon ve düğün telaşı süresini geride bıraktık. Balayı için ilk olarak Antalya’ya gideceğiz. Sonrasında da tekneyle mavi tura çıkmak istiyoruz.” ifadelerini kullanan çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

Acun Ilıcalı’nın Düğün Hediyesi Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Eser Yeneler ile Berfu Yıldız’ın düğünlerinde çekilen fotoğraflar, çok geçmeden medyaya servis edildi. Bu mutlu anlara ilişkin ilk görüntülerin medyada yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere pek çok farklı platformda en çok konuşulan konular arasına girmeyi başaran Eser Yenenler ile Berfu Yıldız çiftinin düğünü, adeta ünlü akınına uğradı.

Eser Yenenler’in yakın dostları; İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Yılmaz Erdoğan, Murat Boz, Aslı Enver, Hande Erçel, Murat Dalkılıç, Berkay, Seda Sayan ve daha pek çok ünlü isim gerçekleştirilen evlilik töreninde hazır bulundu.

Eser Yenenler’i bu mutlu gününde yalnız bırakmayan bir diğer ünlü isim ise medya patronu Acun Ilıcalı idi. Acun Ilıcalı, Eser Yenenler ile Berfu Yıldız’ın Kilyos Milyon Beach’te düzenlenen düğününde hamile olan geline taktığı 10 bin Euro değerindeki hediyeyle gündeme geldi.

Düğün konuklarından olan Seda Sayan’ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda uyguladığı filtre ve Eser Yenenler ile Berfu Yıldız’ın düğün dansları, sosyal medyada konuşulan ve olay olarak değerlendirilen konular arasında yer aldı.

Ancak Acun Ilıcalı’nın Berfu Yıldız’a takmış olduğu düğün hediyesi, tüm bu olayların üstüne çıkmayı başardı. Edinilen bilgilere göre Acun Ilıcalı, hamile olan geline 10 bin Euro değerindeki saati hediye etti. Rolex marka olduğu bilinen saatin Türk lirasıyla değeri ise yaklaşık 65 bin TL olması sebebiyle dikkat çekti.

Berfu Yıldız Hamile Mi? Çift Müjdeli Haberi Verdi

Ülkemizde 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında 4. seçilen Berfu Yıldız’ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Türk televizyonlarının en sevile talk show sunucularından biri olan Eser Yenenler ile 2 yıldır aşk yaşayan Berfu Yıldız, Kilyos’ta gerçekleştirilen 300 kişilik düğün ile dünya evine girdi.

Eser Yenenler daha önce baba olacağına ilişkin magazin basınına yaptığı röportajda, “Hayatımın en güzel sürecinden geçiyorum. Bu mutluluk tarif edilemez. Nazardan korkuyoruz, o yüzden fazla konuşmak istemiyorum.” demişti.

Berfu Yıldız Kimdir?

Sosyal medyaya damga vuran Eser Yenenler ile Berfu Yıldız çiftinin düğününden sonra pek çok internet kullanıcısı Berfu Yıldız kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını araştırmaya devam ediyor.

Berfu Yıldız 1985 yılında Kocaeli’nde doğmuştur. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Bölümü’nde eğitim hayatını sürdürmektedir. Uzun bir süredir oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile aşk yaşayan Berfu Yıldız, 2015 yılında ülkemizde düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında 4. seçilmiştir.

2017 yılından bu yana birliktelik yaşayan çift geçtiğimiz nisan ayında nişanlanmış ve bebek beklediklerini magazin muhabirleriyle paylaşmışlardı. Çiftin düğünü de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Bugün 12:21 TSİ - Magazin

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