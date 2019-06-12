Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:44 TSİ- Gündem G: Bugün 12:45 TSİ

Keçiören Yaza Renkli Giriş Yaptı

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal alanlara, yürüyüş yolu kenarlarına ve çocuk oyun parklarına toplam 70 bine yakın çiçek dikimi yapılırken çiçeklerin oluşturduğu görsel şölen ve etrafa yaydığı güzel koku Keçiörenli vatandaşları kendisine hayran bıraktı.

Keçiören Yaza Renkli Giriş Yaptı mask
Keçiören Yaza Renkli Giriş Yaptı mask
Keçiören Yaza Renkli Giriş Yaptı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

BAŞKAN ALTINOK: ÇİÇEK BAHÇESİ KEÇİÖREN’İMİZ YAZA RENKLİ BİR GİRİŞ YAPTI

Keçiören’in yaz ayına rengârenk girmesi için çiçek dikimi konusunda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’imiz gül bahçesi gibiydi, yine gül bahçesi gibi olacak. Belediye personellerimiz birbirinden farklı çiçek türlerini peyzaj çalışmalarıyla birlikte toprakla buluşturdu. Keçiören’imiz yaza renkli bir giriş yaptı” dedi.

KEÇİÖREN GENELİNE 50 BİN 694 ÇİÇEK DİKİMİ YAPILDI

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra Keçiören’de bulunan parklarda çiçeklendirme çalışmasını tamamladı. Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğün yürüttüğü çiçeklendirme çalışmasında, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Parkları başta olmak üzere Keçiören’deki birçok parkta çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Begonya türünden 40 bin 800, Kadife türünden 6 bin 384, Petunya türünden 3 bin 360, Şarkıcı Petunya türünden ise 150 adet olmak üzere toplamda 50 bin 694 çiçek dikiminin yapıldığı çalışmalarla Keçiören çiçek bahçesi görünümüne kavuştu.

ŞAHİDİMİZ ÖNCE ALLAH’IMIZ, SONRA DA ESERLERİMİZDİR

Keçiören’in yaşanabilir kent statüsünü Türkiye’deki kentler nazarında ilk sıralara yükseltmek için çeşitli kampanyalar ve beraberinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Altınok, “Nasıl ki pazar yerleri konusunda Türkiye’ye örnek olan bir belediyecilik geçmişimiz varsa, bunu parklar için de pekâlâ söyleyebilirim. Bu konuda bizim en büyük şahidimiz önce Allah’ımız, sonra da ortaya koyduğumuz eserlerimizdir. Şahsen vatandaşlarımızın betonarmelerin arasında sıkışıp kalmasına gönlüm razı olmuyor. Bu bakımdan Ankara’nın en gözde dinlenme alanlarından biri olan Atatürk Botanik Parkımızı yaptık. Vatandaşlarımız burada sabah sporunu yapabiliyor, isteyen vatandaşımız parkımızda oturarak doğayla iç içe keyifli vakit geçirebiliyor. Sadece Atatürk Botanik parkımızda değil diğer parklarımız da yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renkleniyor” ifadelerini kullandı.

SLOGANIMIZ, ‘YEŞİL KEÇİÖREN, YEŞİL ANKARA YEŞİL TÜRKİYE’DİR

Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra Keçiören’de başlatılan ağaçlandırma seferberliğine de dikkat çeken Başkan Altınok, şunları kaydetti:

“Seçim çalışmalarımız sırasında ağaçlandırma ile ilgili sözümüz vardı. Bu sözümüzü tuttuk ve ağaçlandırma seferberliğimizi başlattık. Keçiören’imizi ağaçlandırarak ve yeşillendirerek daha yaşanabilir hale getireceğiz. 2 yıl içerisinde bütün sokaklarımızın tamamında ağaçlandırma çalışmamızı tamamlamış olacağız. 10 yıl sonra Keçiören, Türkiye'nin en yeşil kenti olarak anılacak. İlçemiz, kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından da Türkiye’de ilk sırada yer alacak. Ağaçlandırma seferberliğimizin sloganı, ‘Yeşil Keçiören, Yeşil Ankara, Yeşil Türkiye’dir. Yeşili gür olan kentlerin birer cazibe merkezi olduğu düşündüğümüzde, kentimizin ve ülkemizin yeşillenmesi adına önemli adımlar atacağız.”

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 12:44 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Pursaklar Belediyesi, BemBirSen'le Sözleşme İmzaladı mask
Pursaklar Belediyesi, BemBirSen'le Sözleşme İmzaladı
Anafartalar Konukevi Hasta ve Hasta Yakınlarını Ağırlıyor mask
Anafartalar Konukevi Hasta ve Hasta Yakınlarını Ağırlıyor
Sel Mağdurlarına Sincan Belediyesi Destek Olacak mask
Sel Mağdurlarına Sincan Belediyesi Destek Olacak
Beypazarı’nda sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu mask
Beypazarı’nda sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu
Jandarma Yeni Komando Asayiş Uzman Erbaş Alımı Duyurusu Geldi mask
Jandarma Yeni Komando Asayiş Uzman Erbaş Alımı Duyurusu Geldi
Mehmet Ali Erbil'e Kaçış Sendromu Teşhisi - Kaçış Sendromu Nedir? mask
Mehmet Ali Erbil'e Kaçış Sendromu Teşhisi - Kaçış Sendromu Nedir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı? mask
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı?
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir? mask
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir?
Türkiye İzlanda Maçı Ne Zaman? Türkiye İzlanda Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? mask
Türkiye İzlanda Maçı Ne Zaman? Türkiye İzlanda Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Bahçeli: Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur mask
Bahçeli: Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur
Ankara'da 50 astsubaya FETÖ'den gözaltı mask
Ankara'da 50 astsubaya FETÖ'den gözaltı
‘İstanbul’a Mitili Atmış Bulunuyoruz’ mask
‘İstanbul’a Mitili Atmış Bulunuyoruz’

GALERİ

"Kahraman Tavuk Uzayda" Filmi Cuma Günü Vizyona Giriyor mask
"Kahraman Tavuk Uzayda" Filmi Cuma Günü Vizyona Giriyor
Müge Boz ve Caner Erdeniz Evleniyor mask
Müge Boz ve Caner Erdeniz Evleniyor
Pençe Harekâtı'nda Etkisiz hale getirilen Terörist sayısı 45 yükseldi mask
Pençe Harekâtı'nda Etkisiz hale getirilen Terörist sayısı 45 yükseldi
Balkonda Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı mask
Balkonda Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı
Ankara'da Sağanak Yağış uyarısı - Ankara Yağmur Haberleri mask
Ankara'da Sağanak Yağış uyarısı - Ankara Yağmur Haberleri
Gölbaşı Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu mask
Gölbaşı Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL