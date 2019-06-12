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450 Milyon Dolarlık Tablo Selman’ın Yatında Çıktı! Kimin Aldığı Çok Konuşulmuştu

450 Milyon Dolarlık Tablo Selman’ın Yatında Çıktı, Tabloyu Takas Etmek İstiyordu, Sanat Otoriteleri Tepki Göstermeye Devam Ediyor haberleri detaylarda...

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450 Milyon Dolarlık Tablo Selman’ın Yatında Çıktı! Kimin Aldığı Çok Konuşulmuştu

2017 yılında yapılan müzayede sonucunda tam 450 milyon dolara alıcı bulan Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi isimli tablosunun kimin satın aldığı gizemini koruyordu. Sanat dünyasında büyük şaşkınlık yaratan bu gelişmenin ardından dünyaca ünlü tablonun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ultra süper lüks yatında olduğu iddia edildi. Veliaht Prensin Serene isimli süper lüks yatında, Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi isimli tablosunun bulunduğu öğrenildi.

New York’ta yapılan açık arttırmada, rekor seviyede alıcı bulan ve Leonardo da Vinci’nin imzasını taşıyan Salvator Mundi isimli tablosunun akıbeti belli oldu. 2017 yılında düzenlenen müzayede sanat dünyasında büyük bir şok yaratarak 450 milyon dolara satılan tablonun alıcısının kim olduğu bilinmiyordu. Daha sonra, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın satın aldığı açıklanan Salvator Mundi isimli tablonun nerede oluğuna dair spekülasyonlar üretilmeye başlanmıştı. Adeta ortadan kaybolan tablonun Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın süper lüks yatı Serene’de bulunduğu öğrenildi.

Tabloyu Takas Etmek İstiyordu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 450 milyon dolar ödeyerek satın aldığı tabloyla sanat camiasında şaşkınlık yaratmış ve pek çok otoriteden yapılan ciddi eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tabloya ödemiş olduğu tutar konusunda sanat dünyasında istenmeyen adam ilan edilen Prens Selman, kendisine gelen bu tepkiler sebebiyle satın almış olduğu tabloyu elden çıkarmak istediği konuşulmuştu. Hatta Veliaht Prens Selman’ın 450 milyon dolar ödeyerek satın aldığı Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi isimli tablosunu, Muhammed bin Zayid’in Topaz isimli yatıyla takas etmek istediği de iddia edilmişti.

Sanat Otoriteleri Tepki Göstermeye Devam Ediyor

Önce Leonardo da Vinci’nin imzasını taşıyan Salvator Mundi tablosuna ödediği rekor tutar ile tepki çeken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, şimdi de bu nadide eseri ultra lüks yatında bulundurduğu için sanat otoriterleri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sanat uzmanları yaklaşık 500 yaşında olduğu belirlenen hassas başyapıtın, açık denizde ve nemli bir ortamda muhafaza edilmesinin sağlıklı olmadığı görüşünde birleşiyor. Dünyanın en pahalı tablosu olma özelliği taşıyan Salvator Mundi’nin 2019 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan uluslararası Leonardo da Vinci sergisinde gösterilememesinin pek çok soru işaretine neden olduğu biliniyor. Bununla birlikte Veliaht Prens Selman’ın satın aldığı tablonun aslında sahte olduğu da iddia edilmişti.

Veliaht Prens Selman’ın geçtiğimiz yıl satın aldığı Serene adlı yat 500 milyon Euro değeriyle dudak uçuklatıyor. 136 metre uzunluğunda ve 18.6 metre genişliğine sahip olan süper lüks yatta bir helikopter, iki helikopter pisti, bir denizaltı hangarı kapalı havuz ve jakuzi gibi pek çok özellik bulunuyor.

 

Bugün 12:54 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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