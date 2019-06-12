Babalar ve Çocuklar Parkurda Yarışacak

BABALAR VE ÇOCUKLAR PARKURDA YARIŞACAK
Bu yıl 20. yılını kutlayan ve yenilenerek bünyesine birçok ulusal markayı katan Bilkent Center, en değerli varlığımız babalarımızın bu özel gününde de yanında. Çocukların yaz tatili heyecanını ikiye katlayacak etkinlikte minikler babaları ile beraber yarışma fırsatı bulacak. 16 Haziran Pazar günü saat 15.00’te gerçekleşecek etkinliğe katılacak ziyaretçiler kurulacak yarış parkurunda bir yandan keyifli vakit geçirirken diğer yandan da birbirinden farklı hediyeler kazanacak.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz