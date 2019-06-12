İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting

Ajanslara düşen son dakika gelişmesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olması sebebiyle dikkat çekiyor. Bir grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanın, Saraçhane’de bulunan belediye binası önünde toplanarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu karşıtı miting düzenlemeye başladığı öğrenildi.

Siyasi tarihimizde bir ilke imza atılan mitinge ilişkin kamuoyu duyurusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin basın bürosundan yapıldı. Yazılı olarak gerçekleştirilen kamuoyu duyurusunda “İBB Çalışanları Çağrıda Bulunacak” başlığı kullanıldı. Resmi bir açıklama olarak nitelendirilen bu duyuruda; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet edecek.” ifadesi kullanıldı.

İBB binası önünde toplanan çalışan grup adına açıklamalarda bulunan İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz, son zamanlarda yaşanan olaylar hakkında binlerce İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli adına çağrıda bulunmak amacıyla bu eylemi düzenlediklerini ifade etti. İstanbul’a severek hizmet ettiklerini belirten Kazanasmaz, son dönemde yaşanılan sürecin çalışanlar olarak hizmetlerini ve emeklerini yıpratmaya yönelik olduğunu üzülerek takip ettiklerini belirtti. “Gözbebeğimiz İstanbul ve çok değerli İstanbullular için birbirinden farklı yüzlerce alanda proje, istihdam ve hizmet üretmekteyiz” diyen Kazanasmaz, bazı faaliyetlerin milyonlarca işlem arasından koparılarak, iftiralara uğratılarak, İBB çalışanlarını hedef göstermekte olduğunu sözlerine ekledi.

“Art Niyetle Üretilen Haberler…”

Kazanasmaz, son günlerde kaynağı bilinmeyen ve dayanaksız olarak tek bir hedefe yönelik, iftiradan ibaret olan haber, köşe yazısı, sosyal medya paylaşımları yapıldığını öne sürerek “Bu art niyetle üretilen haberler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 15 milyonu aşkın İstanbullu için yıllardır kanun ve hukuk çerçevesinde yapılan çok kıymetli hizmet ve faaliyetleri, bilinçli ve sistematik olarak değersizleştirilmeye çalışılmaktadır.” dedi.

Kazanasmaz, kutsal bir görev bilinciyle çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederken şunları söyledi: “Gündeme getirilen ve gerçekleri yansıtmayan iddiaların, emeğimizi ve İstanbul’a hizmet etme motivasyonumuzu hedef aldığını düşünmekteyiz” diyen Kazanasmaz, bir dünya markası olan İBB’nin ideolojik kavgalara ve makam hırsına malzeme edilemeyecek kadar köklü olduğuna dikkat çekti. “Bu sebeple 131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile “israf” kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz.” denildi. İBB çalışanlarının alkışlı eyleminin ardından son olarak “İstanbul’a hizmet etmek vaadiyle ortaya çıkanları, iftira ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz.” açıklaması yapıldı.