"Fırat'ın Doğusunu bir gece ansızın paramparça edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunu Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak; Fırat’ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz."

"Bize desteği hizmet, icraat olarak sunmakla mükellefiz"

Erdoğan, "Bize verilen desteğin karşılığını hizmet, icraat olarak sunmakla mükellefiz." diyerek, sözleine şöyle devam etti. "Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmemizin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır."

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde 'kan kusup kızılcık şerbeti içtik' diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin kendisiyiz."

"Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık." ifadelerini kullandı.