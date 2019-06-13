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Dolmabahçe’deki Saldırının Faili Yakalandı!

Dolmabahçe’deki Saldırının Faili Yakalandı, İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı, Dolmabahçe’de Hain Terör Saldırısı.
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Dolmabahçe’deki Saldırının Faili Yakalandı!

2016 yılında Beşiktaş’ta gerçekleştirilen hain saldırının faillerinden biri olan teröristin son dakika gelişmesi olarak ele geçirildiği öğrenildi. Beşiktaş’ta Vodafone Park çevresinde 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırıda 39’u polis 46 kişi şehit olmuştu. Bu hain saldırıyı planlayan teröristlerden biri olan Mesut Bakar’ın Hakkari’de yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada 3 yıl önce Beşiktaş semtinde bulunan Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39’u polis 7’si sivil olmak üzere 46 kişinin şehit düştüğü bombalı hain saldırı eylemini düzenleyen ve gerçekleştiren teröristlerden biri olan Mesut Bakar’ın yakalandığı bildirildi. Hakkari’de yakalanan Mesut Bakar isimli teröristin 2016 yılındaki saldırının faillerinden olduğu biliniyordu.

İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanlığı son dakika gelişmesi olarak bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada; Hakkari Yüksekova ilçesi Bölük Köyü Çatalkaya mezrası çevresinde İl Jandarma Komutanlığı önderliğinde gerçekleştirilen operasyonda, daha önceden “PKK terör örgütüne üye olma” suçundan aranan Mesut Bakar isimli teröristin yakalandığı belirtildi. Operasyon sonucu etkisiz hale getirilerek yakalanan terörist hakkında şu açıklama yapıldı: “Mesut Bakar isimli teröristin 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39’u polis ve 7’si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edilmiştir.”

Dolmabahçe’de Hain Terör Saldırısı

İstanbul Dolmabahçe’de Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş – Bursaspor maçının ardından yaklaşık 1,5 saat geçmişken bu bölgede bombalı araç ile terör saldırısı düzenlendi. 11 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen bu hain terör saldırısında 46 vatandaşımız şehit olurken, yaklaşık 175 kişi de yaralandı.

Vodafone Park’ın çevresinde çevik kuvvet otobüsünün yanında patlatılan bomba yüklü araç, 39 polis memurumuzun şehit olmasına neden oldu. Bu esnada yine aynı saat diliminde 22.30’da gerçekleştirilen diğer bir patlama da İstanbul Maçka parkında gerçekleşti. Bir canlı bombanın fark edilmesinin ardından teröristin Maçka parkında üzerinde bulunan bombayı patlattığı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un basına vermiş olduğu bilgilere göre Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın bitiminde, Beşiktaş ve Bursaspor taraftarlarının stadı terk etmelerinin ardından stattaki asayişi sağlamakla görevli olan çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Vodafone Park’ta çevik kuvvet otobüsünün yanında seyir halinde ve bomba yüklü bir araç patlatıldı. Bu patlamadan yaklaşık 45 saniye sonra Maçka parkında bir patlama daha meydana geldi.

Hakkari’de düzenlenen operasyonda Vodafone Park civarında gerçekleşen patlamanın faili olduğu bilinen terörist yakalandı.

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