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Yıpranmış Saçlara Organik Bakım

Yıpranmış saçlar derinlemesine bakıma ihtiyaç duyar. Özellikle saç bakımı için organik yağlar büyük önem taşır.

Yıpranmış Saçlara Organik Bakım mask
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Organic Pharmachy Hair Serum saçları güçlendirirken, parlaklık ve yumuşaklık veren güçlü formülü sayesinde yıpranmış saçlara sağlıklı bir görünüm kazandırır. 

Hair Serum 30 ml Saç Serumu saçın onarımına yardımcıdır ve yoğun nem verir. İçerdiği; kuşburnu, biberiye yağı ile saçlara harika bir parlaklık verir. Nemli veya kuru saça masaj yaparak uygulanan serum günlük veya haftalık bakım için idealdir.

Fiyat: 299 TL

Bugün 09:31 TSİ Ankara- Yaşam

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