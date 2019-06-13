Yıpranmış Saçlara Organik Bakım

Organic Pharmachy Hair Serum saçları güçlendirirken, parlaklık ve yumuşaklık veren güçlü formülü sayesinde yıpranmış saçlara sağlıklı bir görünüm kazandırır.
Hair Serum 30 ml Saç Serumu saçın onarımına yardımcıdır ve yoğun nem verir. İçerdiği; kuşburnu, biberiye yağı ile saçlara harika bir parlaklık verir. Nemli veya kuru saça masaj yaparak uygulanan serum günlük veya haftalık bakım için idealdir.
Fiyat: 299 TL
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz