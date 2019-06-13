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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MSÜ Tercih Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih Belli Oldu? MSÜ Tercih Sonuçlarında Başarılı Olanlar Ne Yapacak?, MSÜ İkinci Seçim Aşamaları Ne Zaman Başlayacak? tüm detayları için haberin içeriği....

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Milli Savunma Üniversitesi’nin tercih sonuçlarını açıklamasını bekleyen öğrenciler, sabırsızlıkla araştırma yapmaya devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre heyecan da giderek artıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde geleceğin komutanları olma hayaliyle yola çıkan öğrenciler, 2019 MSÜ tercih sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak için her geçen gün araştırma yapmayı sürdürüyor. MSÜ tercih sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasının akabinde öğrenci adaylarının, Milli Savunma Üniversitesi’ni kazanıp kazanmayacağı belli olacak. 2019 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Büyük bir merakla araştırılmaya devam edilen bu konu hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Milli Savunma Üniversitesi sınav tercihleri, geleceğin komutanı olmak isteyen öğrenci adayları tarafından 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Aradan geçen bu süre sonucunda adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. 2019 MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. İşte Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarını bekleyen adayların bilmesi gereken tüm detaylar…

MSÜ Tercih Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih Belli Oldu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanarak kamuoyuna duyurulan MSÜ 2019 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre; 2019 MSÜ tercihlerinin sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar bu adrese aynı zamanda Milli Savunma Üniversitesi resmi internet sitesinde kolaylıkla ulaşabilir.

MSÜ Tercih Sonuçlarında Başarılı Olanlar Ne Yapacak?

Milli Savunma Üniversitesi’nin bugün açıklayacağı sonuçlarda, MSÜ’ye girmeyi hak kazanan adaylar nasıl bir yol izleyecek? Aday sahip olduğu değerlendirme puanlarına göre değerlendirildikten sonra kontenjana girerek sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen sağlık raporunu almaları gerekecek. Bu belgeyi alan adayların kayıt işlemlerine başlanacak.

Milli Savunma Üniversitesi 2019 girişleri için adayların kayıtları, okullarda yapılacak. Bu işlemin ardından MSÜ’ye resmen kayıt olan öğrenciler, İntibak Eğitimine müteakip eğitim ve öğretim hayatlarına başlayacak. MSÜ tarafından kesin kayıt için öğrenci adaylarından talep edilen evraklar, 2. seçim aşamasını sonuçlarının açıklandığı tarihte yine personeltemin.msb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacak.

MSÜ İkinci Seçim Aşamaları Ne Zaman Başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi’nin 2. seçim aşaması şu süreçleri kapsamaktadır:

  • Fiziki Yeterlilik Testi
  • HHO İçin Psikomotor Testi
  • Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile Mülakat

Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınlayarak kamuoyuna duyurmuş olduğu 2019 MSÜ kılavuzunda yer alan bilgilere göre; MSÜ 2. seçim aşamaları 24 Haziran – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında belirlenen okullarda gerçekleştirilecek.

Bugün 10:38 TSİ - Eğitim

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