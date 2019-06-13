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Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı... Bazı Kadrolar Kapatıldı

MSB sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel atamaları yapılacak mı? İşte 2019 MSB sözleşmeli personel alımı hakkında bilinmesi gereken detaylar…
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Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ile İlgili Duyuru Yayınladı!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan sözleşmeli personel teminine ilişkin kamuoyuna açıklama yapıldı. MSB sözleşmeli personel alımı hakkında yapmış olduğu duyuruda, personel alımlarını durdurduğunu bildirdi. Son dakika gelişmesi olarak haber ajanslarına düşen Milli Savunma Bakanlığı 2019 sözleşmeli personel alımının durdurulması hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haber yazımızda bulabilirsiniz. MSB sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel atamaları yapılacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan kamuoyu açıklamasında, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere daha önceden ilanı açılan Sözleşmeli Personel kadrolarını kapattığı duyuruldu. Ancak söz konusu sözleşmeli personel alımı ilanlarına daha önceden başvuruda bulunan adayların bu gelişmeden mağdur olmaması için yeni atamaların yapılacağı bildirildi. İşte 2019 MSB sözleşmeli personel alımı hakkında bilinmesi gereken detaylar…

MSB Bazı Kadroların Kapatıldığını Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika duyurusuna göre, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere görevlendirilmiş bulunan bazı kadroların kapatıldığı kamuoyuna açıklandı. Fakat daha önceden söz konusu merkez ve taşra teşkilatlarında sözleşmeli personel olarak görev yapmak için açılmış olan ilanlara başvuruda bulunan adayların mağdur olmaması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi. Buna göre söz konusu adaylar için yeni atamaların yapılacağı açıklandı. MSB tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkarılan Sözleşmeli Personel kadrolarından bazıları zorunlu sebeplerden dolayı kaldırılmıştır.”

Başvuruda Bulunan Adayların Yapması Gerekenler Neler?

MSB söz konusu unvanlar için daha önceden başvuruda bulunan adayların atamalarının, uygun illerde mevcut kadrolara yönelik yapılacağını açıkladı. Ancak bu noktada başvuruda bulunan sözleşmeli personel adaylarının yapması gereken birtakım işlemler bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu kamuoyu duyurusunda bu durumda olan adayların dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerektiğini açıkladı. Yapılan duyuruda bu konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Sözleşmeli Personel unvanına başvuruda bulunan adaylar hak kaybına uğramamak için dilekçe ile başvuruda bulunacaklardır. Adaylar dilekçelerini en geç 01 Temmuz 2019 tarihine kadar posta yoluyla Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı CEBECİ / ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.”

Adayların Son Başvuru Tarihine Dikkat Etmeleri Gerekiyor

MSB tarafından yapılan açıklamada daha önceden başvuruda bulunan adayların 1 Temmuz 2019 tarihine kadar ilgili kuruma posta yoluyla dilekçelerini göndermeleri istendi. Aksi halde söz konusu tarihe kadar dilekçe göndermeyen adayların adaylık işlemlerinin sonlandırılacağı açıklandı. Bununla birlikte bakanlığın yapmış olduğu bu duyurunun tebliğ niteliğinde olduğu ve adaylara ayrıca posta veya telefon yoluyla bilgilendirme yapılmayacağına dikkat çekildi.

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