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Miniklerden Keyifli Yıl Sonu Gösterisi

Pursaklar Belediyesi’nin Saray Kreş Nezaket Okul' unda Minik Öğrenciler, yıl sonu gösterisi düzenledi.
Miniklerden Keyifli Yıl Sonu Gösterisi mask
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Miniklerden Keyifli Yıl Sonu Gösterisi mask
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2018-2019 eğitim öğretim dönemi minik öğrencilerin hazırladığı, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan gösterilerle noktalandı. Bir sene boyunca aldıkları eğitimin vermiş olduğu özgüven ve sosyalleşme bilinci ile minik öğrencilerin hazırladıkları görsel şovlar izleyenleri büyüledi. Etkinlikte çeşitli dans gösterileri yapan ve şarkılar söyleyen minikler izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Etkinliğe, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katılım sağlayarak minik öğrencilerin heyecanlarına ortak oldular.

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Bugün 11:39 TSİ Ankara/ Pursaklar- Etkinlik

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