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Şener Özbayraklı 3 Yıl Galatasaray’da!

Şener Özbayraklı sarı kırmızılı formayı giydi. Yeni takımı Galatasaray’dan alacağı yıllık ücret de belli oldu. Özbayraklı, Fenerbahçe formalı fotoğraflarını ise sildi.

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Şener Özbayraklı Galatasaray’da!

Galatasaray’da yeni sezon transfer hazırlıkları devam ediyor. Gelecek sezonda üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen sarı kırmızılı camiada takımı güçlendirmek için yeni takviyeler yapılıyor. Geride bıraktığımız gün sağlık kontrolünden geçen eski Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaşma imzaladı. Sarı kırmızılı yönetimin 3 yıllık mukavele önerdiği tecrübeli sağ bek, Galatasaray’dan senelik 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Galatasaray Şener Özbayraklı’ya 3 senede toplam 30 milyon lira ödeyecek.

Geride bıraktığımız sezonu da şampiyon tamamlayarak üst üste 2. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray’da yeni sezonun ilk transfer bombası patladı. Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli sağ bek oyuncusu Şener Özbayraklı, kendisini Galatasaray’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Transferde ilk hamlesini Şener Özbayraklı ile gerçekleştiren Galatasaray’da gelecek sezon takıma yapılacak takviyelerden ilki milli futbolcu oldu.

Şener Özbayraklı Sarı Kırmızılı Formayı Giydi!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sona erdiği için serbest kalan Milli sağ bek, Galatasaray ile prensipte anlaşmıştı. Geride bıraktığımız gün sarı kırmızı kulüp doktorları ile bir araya gelen Şener Özbayraklı sağlık kontrolünden geçti. Futbolcunun yapılan taramasında futbol oynamasına veya sakatlığa dair herhangi bir engel teşkil edici unsur bulunmadığının kaydedilmesinin ardından Şener Özbayraklı kendisini resmen Galatasaray’a bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

Galatasaray uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve daha önceden prensip anlaşmasına vardığı Şener Özbayraklı transferinde mutlu sona ulaştı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından resmen sarı kırmızılı formayı üstüne geçiren Şener Özbayraklı’nın transferinin kısa bir süre içinde Galatasaray kulübü tarafından yapılacak olan kamuoyu aydınlatma açıklamasıyla resmi olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Şener Özbayraklı’nın Alacağı Ücret Belli Oldu

Edinilen bilgilere göre tecrübeli sağ bekin yeni takımı Galatasaray’dan alacağı yıllık ücret de belli oldu. Geçtiğimiz sezon formasını terlettiği Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig’de yalnızca 9 maça çıkan milli futbolcunun sözleşmesi sona ermişti. Bedelsiz olarak Galatasaray’ın renklerine bağladığı Özbayraklı’nın sarı kırmızı kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

29 yaşındaki sağ bek oyuncusunun 30 Haziran günü Galatasaray ile resmen mukavele imzalayacağı duyuruldu. Cim bom, 3 yıllık imza attıracağı milli futbolcuya, yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret verecek. Yıllık 10 milyon TL kazanacak olan Şener Özbayraklı Galatasaray’dan toplamda 30 milyon TL alacak. Öte yandan Şener Özbayraklı’nın maç başına da 10 bin TL ücret alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Formalı Fotoğraflarını Sildi

Galatasaray’ın resmen açıklaması beklenen Şener Özbayraklı, sosyal medya hesaplarından da büyük bir temizlik yaptı. Fenerbahçe formalı olan bütün fotoğraflarını tek tek hesaplarından kaldıran 29 yaşındaki milli futbolcunun bu davranışı sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

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