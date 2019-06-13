Ajanslara son dakika gelişmesi olarak düşen habere göre, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dördüncü durulmasına da katılmaması üzerine ünlü yorumcu ve köşe yazarı, sanık Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Daha önceden hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı, duruşmaya mazeret sunarak katılmadı. Spor içerikli yayın yapan bir televizyon programında Boşnaklar için sarf ettiği sözler üzerine hakkında “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı için yetkili mahkeme yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin de aralarında bulunduğu kimi müştekileri avukatları temsil etti.

MHP Milletvekili Sancaklı’dan Talep

Duruşmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Davanın müştekilerinden olan Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Saffet Sancaklı’nın talimat üzerine Ankara’dan beyanda bulunduğu dilekçesini mahkemeye gönderdiği açıklandı. Sancaklı’nın mahkemeye sunmuş olduğu dilekçesinde davaya müdahil olarak katılma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Televizyon Programına Katılanların Tanıklığı İstendi

Müvekkili Rasim Ozan Kütahyalı adına söz alan Avukat Esennur Ezgi, soruşturma aşamasında dinlenilen, stüdyoda bulunan tanıkların aynı şekilde dava aşamasında da dinlenilmelerini istediğini belirtti. ”Zira müvekkilim suç işleme kastıyla bu sözleri söylememiştir. Bu nedenle tanıklar dinlenilmelidir.” şeklinde beyanda bulunan Avukat Ezgi, müvekkili Rasim Ozan Kütahyalı’nın zatürre hastalığına yakalanması sebebiyle 9 günlük istirahatını gerektirir raporu bulunduğunun altını çizdi.

Öte yandan beyanda bulunan Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı avukatı Kader Kaya Calp, sanık avukatının beyanda bulunduğu taleplerinin reddine ve sanık hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar verilmesini istedi.

Hakim Yakalama Kararının Çıkartılmasına Hükmetti

Söz konusu davada ara kararını açıklayan mahkeme; duruşma çağrı kağıtlarının kendisine tebliğ edilmesine rağmen Rasim Ozan Kütahyalı’nın haklı bir mazeret öne sürmeden mahkemeye katılmadığı, 1 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada hakkında zorla getirilme kararı verildiğinin sabit olmasını hatırlattı. Sanık Kütahyalı’nın bugüne kadar yapılan duruşmalara katılmadığı ve yargılamanın uzamasına neden olacak eylem ve hareketlerde bulunduğunun anlaşılması üzerine savunmasının alınması için sanık Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama emri çıkartılmasına hükmetti.

Müşteki MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’nın müdahillik ve sanık avukatı Esennur Ezgi’nin tanıkların dinlenilmesi taleplerini reddeden mahkeme bir sonraki duruşmayı 17 Temmuz’da gerçekleştirmek üzere davayı erteledi.