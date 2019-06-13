Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:25 TSİ- Sağlık G: Bugün 13:29 TSİ

Sıcak Yaz Günleri İçin... Pikan Cevizli Yeşil Salata Tarifi

Uzun ve sıcak yaz günlerinde, vücudun kaybettiği vitamin ve minerali geri kazanmak için sağlıklı ve hafif yiyecekler tüketmenin önemi artıyor. d.ream Akademi Profesyonel Şefleri’nin hazırladığı, sofralarınıza sağlık katacak ‘Pikan Cevizli Yeşil Salata’ tarifi tam da bu günler için ideal.
Pikan Cevizli Yeşil Salata Tarifi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Salata için malzemeler

  • 30 gr. bebek roka (rukola)
  • 30 gr. Yedikule marul
  • 30 gr. yağlı marul (kop)
  • 20 gr pikan cevizi
  • 40 gr. rokfor peyniri
  • 1 adet yeşil elma
  • 1 adet limon
  • Su

 Pikan cevizlerini önceden ısıtılmış 170 °C fırında 10 dakika bekletin. Kavrulan pikan cevizlerini bıçakla iki parçaya bölün. Blue cheese’i ufak parçalar haline getirin. Elmaları dilimleyip kararmaması için limonlu suda bekletin. Bebek roka, Yedikule

marul ve yağlı marulu yıkayıp yapraklarını kurutun. Ardından tüm yeşillikleri sosla birlikte kasenin içerisinde karıştırın. Elma, peynir ve pikan cevizlerini de üzerine serpiştirerek servis edin.

 Akçaağaç vinegret için malzemeler:

  • 10 ml. akçaağaç şurubu
  • Zeytinyağı
  • 3 gr. Dijon hardalı
  • Deniz tuzu 

Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve el blenderı yardımıyla karıştırın. Sonrasında süzgeçten geçirerek hazırladığınız salata ile karıştırın.

Bugün 13:25 TSİ Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Sıcak Yaz Günleri İçin... Pikan Cevizli Yeşil Salata Tarifi mask
Sıcak Yaz Günleri İçin... Pikan Cevizli Yeşil Salata Tarifi
Enerjinizi Çalan Bu 7 Şeye Dikkat! mask
Enerjinizi Çalan Bu 7 Şeye Dikkat!
Canan Karatay Diyeti ile 10 Kilo Verilir Mi? mask
Canan Karatay Diyeti ile 10 Kilo Verilir Mi?
Aşırı Terleyen Yiğit'in Akciğerinde Tümör Çıktı mask
Aşırı Terleyen Yiğit'in Akciğerinde Tümör Çıktı
Türkiye Süt Tüketiminde Dünyanın Gerisinde mask
Türkiye Süt Tüketiminde Dünyanın Gerisinde
Çocuklarda lösemi tedavisinde başarı artıyor mask
Çocuklarda lösemi tedavisinde başarı artıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı? mask
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı?
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting mask
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir? mask
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir?
"Fırat'ın Doğusunu bir gece ansızın paramparça edeceğiz" mask
"Fırat'ın Doğusunu bir gece ansızın paramparça edeceğiz"
Türkiye İzlanda Maçı Ne Zaman? Türkiye İzlanda Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? mask
Türkiye İzlanda Maçı Ne Zaman? Türkiye İzlanda Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Ankara'da 50 astsubaya FETÖ'den gözaltı mask
Ankara'da 50 astsubaya FETÖ'den gözaltı

GALERİ

Binali Yıldırım İstanbul'da Süper Mario Oldu “Süper Ali” Oyunu mask
Binali Yıldırım İstanbul'da Süper Mario Oldu “Süper Ali” Oyunu
Dünya Çevre Günü Yenimahalle’de kutlandı mask
Dünya Çevre Günü Yenimahalle’de kutlandı
‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ ödülleri sahiplerini buldu mask
‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ ödülleri sahiplerini buldu
TSK ve KKTC'den uluslararası gövde gösterisi mask
TSK ve KKTC'den uluslararası gövde gösterisi
Kaan Ayhan Kimdir? mask
Kaan Ayhan Kimdir?
"Kahraman Tavuk Uzayda" Filmi Cuma Günü Vizyona Giriyor mask
"Kahraman Tavuk Uzayda" Filmi Cuma Günü Vizyona Giriyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL