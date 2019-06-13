Sıcak Yaz Günleri İçin... Pikan Cevizli Yeşil Salata Tarifi

Salata için malzemeler
- 30 gr. bebek roka (rukola)
- 30 gr. Yedikule marul
- 30 gr. yağlı marul (kop)
- 20 gr pikan cevizi
- 40 gr. rokfor peyniri
- 1 adet yeşil elma
- 1 adet limon
- Su
Pikan cevizlerini önceden ısıtılmış 170 °C fırında 10 dakika bekletin. Kavrulan pikan cevizlerini bıçakla iki parçaya bölün. Blue cheese’i ufak parçalar haline getirin. Elmaları dilimleyip kararmaması için limonlu suda bekletin. Bebek roka, Yedikule
marul ve yağlı marulu yıkayıp yapraklarını kurutun. Ardından tüm yeşillikleri sosla birlikte kasenin içerisinde karıştırın. Elma, peynir ve pikan cevizlerini de üzerine serpiştirerek servis edin.
Akçaağaç vinegret için malzemeler:
- 10 ml. akçaağaç şurubu
- Zeytinyağı
- 3 gr. Dijon hardalı
- Deniz tuzu
Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve el blenderı yardımıyla karıştırın. Sonrasında süzgeçten geçirerek hazırladığınız salata ile karıştırın.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz