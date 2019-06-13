Bugün 13:25 TSİ - Sağlık

Sıcak Yaz Günleri İçin... Pikan Cevizli Yeşil Salata Tarifi

Uzun ve sıcak yaz günlerinde, vücudun kaybettiği vitamin ve minerali geri kazanmak için sağlıklı ve hafif yiyecekler tüketmenin önemi artıyor. d.ream Akademi Profesyonel Şefleri’nin hazırladığı, sofralarınıza sağlık katacak ‘Pikan Cevizli Yeşil Salata’ tarifi tam da bu günler için ideal.