55 baronun stajyer avukatları yarışıyor
TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması’ 55 baronun katılımıyla Ankara'daki 8 ayrı mekânda, eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
2 gün sürecek elemelerde bölge birincisi olan takımlar, Türkiye derecesi için 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde yine Ankara'da gerçekleştirilecek finalde yarışacak.
Genç Avukatların Meslek Bilgisinin Geliştirilmesinde Önemli Proje
Yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatı, diğer kurucu unsurlar karar ve sav temsilcileri olan hakim ve savcı ile birlikte, hukuka ve etik kurallara uygun olarak gerçekleştirecekleri yargılama faaliyetine ve duruşmaya hazırlamayı amaçlayan yarışma ile mesleki dayanışmanın da temelleri atılacak.
Yarışma 15 Haziran günü saat 09.00 da başlayacak.
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