Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer veren Erdoğan'ın, paylaştığı görselde de yeni askerlik sistemi hakkında bilgi verildi. Görselde şu ifadelere yer verildi:

"Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Türkiye, epeyce bir vakittir, planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir. Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmalar yaşandığı da ortadır. Yeni sistemde profesyonel askerlik yaygınlaşacak.

Yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek. Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek. Yükümlü olarak kıtaya gelenler temel eğitimleriyle birlikte toplam 6 ay askerlik yapacak.

Muvazzaf kadrolara geçişler de ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacak. Yedek subaylık ve 2 yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasına önemli bir imkândır."

Son Dakika: Yeni Askerlik Sistemi ve Bedelli Askerlik Sistemi Nedir, Nasıl Olacak?

On binlerce vatandaş, gözünü ve kulağını yeni askerlik sisteminden gelecek haberlere dikmiş durumda… Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik sistemi nedir, nasıl olacak? Yasanın Meclis’ten geçmesi durumunda mevcut durumda silah altında olan askerlerin akıbeti ne olacak? Vatandaşlar merakla yeni Askeralma Kanunu Teklifi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesini bekliyor. Bugün itibarıyla sonuca kavuşturulması beklenen yeni askerlik sistemi ile ilgili merak edilen tüm gelişmeler ile bilinmesi gereken tüm detaylar haber yazımızın içeriğinde yer alıyor.

Meclis gündeminde yoğun bir mesai söz konusu olmuş durumda. Askerlik kanun teklifinde yapılan düzenlemelere ilişkin kanun maddeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye devam ediyor. TBMM Genel Kurulu’nda dün görüşülmeye başlanan yeni askerlik sistemine ilişkin bir gelişme daha yaşandı. AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bazı milletvekillerinin hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00’da yapılacak. Bu toplantının ardından yeni askerlik sisteminin tamamen netleşmesi bekleniyor. Yeni askerlik sistemi, yoklama kaçağı durumunda bulunan kişilerden bakayalara, zorunlu askerlik hizmet süresinden bedelli askerlik sistemine kadar geniş kapsamda yeni uygulamaları içeriyor. İşte vatandaşlar tarafından hakkında bilgi sahibi olunmak istenen yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik uygulamalarına ilişkin bilinmesi gereken tüm detaylar.

Yeni Tip Askerlik Yasasında Son Dakika: Yeni Askerlik Sistemi Çıktı Mı?

Askeralma Kanun Teklifi, 11 Haziran 2019 Salı günü TBMM Genel Kurulu’na getirilerek Meclis’te görüşülmeye başlandı. Milletvekilleri görüşmeler esnasında söz alarak yeni kanuna ilişkin görüşlerini dile getirdi. Bunun yanında AK Parti’nin TBMM binasında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında, askerlik sistemini değiştiren yeni tip askerlik yasası hakkında milletvekillerine detaylı bilgiler sundu.

Yeni askerlik sistemi henüz yasalaşmış değil, ancak Meclis’in ana gündem maddesi olarak hakkında tartışmalar yapılmaya devam ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Biz tüm partilerin bu konudaki kanaatlerinden istifade etmek istiyoruz, doğru işi yapmak istiyoruz. Bu kanunun tüm partilerin uzlaşısıyla, ortak aklıyla geçmesi en büyük hedefimiz.” dedi.

Meclis’te görüşmeler devam ederken birleşim 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te yeniden toplanılması üzerine kapatıldı. Askeralma Kanunu Teklifi bugün, öğleden sonra Meclis’te görüşülmeye devam edilecek. Milletvekillerinin ve tüm partilerin onay vermesi halinde Askeralma Kanunu Teklifi yasalaşarak resmen yürürlüğe geçecek.

Yeni Bedelli Askerlik Yaşı Ücreti Nasıl Olacak?

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ana gündem maddesi olarak tartışılmaya devam edilen Askeralma Kanunu Teklifi, yeni bedelli askerlik sistemine ilişkin önemli detayları da içeriyor. Bu sebeple vatandaşlar yeni bedelli askerlik yaşı ücreti nasıl olacak sorusu ile bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eğer 12 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te görüşülmeye devam edecek olan söz konusu kanun teklif, tüm milletvekillerinin oyunu alarak Meclis’ten geçirilirse yeni bedelli askerlik sisteminin şu detayları resmen yürürlüğe girmiş olacak:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamada, yeni bedelli askerlik sistemi ücreti konusunda 5 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar uzanan bir projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini ifade etti. Genel itibarıyla 31 bin 343 TL olacağı konuşulan bedelli askerlik ücreti, görüşmelerin sonunda Meclis’ten geçmesinin ardından netlik kazanacak. Nitekim Akar, söz konusu bedelli askerlik ücretine ilişkin yaptıkları projeksiyon da en uygun bedel tutarının 30 bin lira civarı olduğunu belirtmişti.

Bedelli askerlik yaşı konusunda da tartışmaların devam ettiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 27 yaşındaki bir gencin de 35, 36 yaşında üniversitede hocalık yapan bir gencin de bedelli askerliğe başvuruda bulunabileceğini, ancak yaşı büyük olana öncelik verileceğini kaydetti.

Yeni askerlik sistemine göre bedelli askerlik dönemlik yerine sürekli hale getirilecek. Bununla birlikte bedelli askerlikte daha önceden uygulanan yaş sınırı ortadan kalkacak. İsteyen herkes bedelli askerlik yapabilecek.

Askerlik Süresi 6 Aya Düştü Mü?

Tek tip askerlik sistemi getirilerek zorunlu askerlik süresinin 6 aya düşeceği yeni Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM’den geçerek yasalaşması halinde zorunlu askerlik süresinin 6 aya düşeceği bildirildi. Zorunlu temel eğitim 1 ay sürecek. Yeni askerlik sistemine göre, lise mezunu ve altı gençler 1 ay temel askerlik süresini tamamladıktan sonra zorunlu olarak 5 ay kıta görevine çıkacak. Bu 6 aylık sürenin sonunda isterlerse terhis olabilecekler ya da isteklerine göre sözleşmeli olarak 6 ay daha askerlik yapabilecekler. Sözleşmeli askerlik süresince maaş alacak olan askerler, bu dönemde başarılı olmaları halinde de profesyonel askerliğe geçiş yapabilecekler.