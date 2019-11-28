16 Yaşındaki Çocuk Korkunç Şekilde Can Verdi!

Başakşehir'de 11. katta bulunan evinin camından düşen 16 yaşındaki liseli Rabia hayata gözlerini yumdu.

Söz konusu olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Başakşehir Kayabaşı Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde bulunan sitede meydana gelen bu olay yürekleri sızlattı.

Alınan bilgilere göre 16 yaşındaki Rabia Koç, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple 11.kattan aşağı düştü ve feci şekilde can verdi.

Kızının düştüğünü gören anne ve baba büyük şok yaşarken, site sakinleri hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler şeritler çekip önlem aldı. Site sakinlerini ise alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin çalışmaları sonrası çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bunun yanı sıra genç kızın gün içerisinde sosyal medya hesabından "Neden vazgeçilmez tavırlar sergiliyorsunuz, siz olmadan da yaşıyorduk" paylaşımı yaptığı görüldü.