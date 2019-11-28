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Karayılan’dan Deaş ile işbirliği yapın talimatı

Adana’da YPG/PKK soruşturmasında, örgütün WhatsApp üzerinden özel ‘emoji’ şifreleri oluşturduğunu itiraf eden Suriye uyruklu kadın teröristin ifadesinde terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın DEAŞ ile iş birliği yapılması yönünde verdiği talimatlarını itiraf etti.

Halim Akdemir
Halim Akdemir Tüm Haberleri
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Adana’da geçen temmuz ayında yakalandıktan sonra hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Suriye uyruklu Miray H. (20) ifadesinde örgüt içinde suikast ve sabotaj eğitimleri aldığını ve 2019 yılında YPS ( PKK yapılanması) içinde görevlendirildiğini anlattı.

Örgütün yoğunlaşma eğitimlerinde çukur ve barikat olaylarında teröristlerin tuttuğu günlüklerin okutulduğunu belirten Miray H, "YPG/PKK eylem yaptıracağı militanı ideolojik eğitimini başarıyla tamamlamış, metropol yaşamına çabuk uyum sağlayan, güzel Türkçe konuşan, hızlıca karar verebilen soğukkanlı kişiler arasından dikkatlice seçiyordu. Yoğunlaşma eğitimleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kapalı eğitim 6 ay sürer ve tamamen gizli yürütülüyordu" ifadelerini kullandı.

" DEAŞ’IN İÇİNE MİLİSLER GÖNDERİP EYLEM YAPTILAR

YPG içinde istihbarat amacıyla kurulan ve te hedefi Türkiye olan "NLP" adlı birimin terör örgütü DEAŞ’ın içine milisler göndererek eylem yaptırdığını, DEAŞ’lı gibi görünen örgüt mensuplarının, eylemlerini Türkiye’ye karşı yaparak hedef şaşırtmaya çalıştıkları itirafında bulundu.

Miray H, sabotaj eğitimi aldığı sürede kendisiyle bazı örgüt mensuplarının 25 Ocak ve 16 Mayıs’ta yapılan iki toplantıya katıldığını, bunlardan ilkine terörist Karayılan’ın da geldiğini, ikincisinde ise mektubunun okunarak yakıldığını ileri sürdü.

Toplantılarda eylemler için öncelikle Suriye uyruklu örgüt mensuplarının gönderileceğinin belirtildiğini anlatan Miray H. şöyle devam etti:

"Bunun amacı, Suriyelilerin kamufle edilmesinin daha kolay olduğu ayrıca Türk vatandaşlarının Suriyelilere karşı kin ve nefret duygularının oluşmasını sağlayarak Türkiye’den çıkarılacak olanları örgütün yanına çekip Türk devletine karşı düşman etmekti. Bu toplantılarda her fırsatta talimat beklemeden eylem yapmaları uyarısında bulunulurdu. Ayrıca üst düzey bürokratlara ve siyasetçilere hediye paketi şeklinde hazırlanmış bomba düzenekleri gönderilerek eylem yapılması yönünde talimatlar verildi."

KARAYILAN’DAN DEAŞ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIN TALİMATI

Miray H, örgütün yeni stratejilerinden birinin DEAŞ ile eylem düzenlemek olduğunu ifade eden belirterek, "PKK/KCK/PYD/YPG olarak DEAŞ’ın yapacağı eylemlere gerek mühimmat, gerek milis-işbirlikçi olmak üzere destek verilmesi gerektiği ’Cemal’ kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılan ve bize okunan mektubun içeriğinde geçmiştir" dedi.

Kadın terörist, Suriye’nin kuzeyindeki şehir ve kasabalarda evlerin birbirlerine sığınaklardan bağlantıları olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"2018 Afrin sürecinden sonra ’Türkiye, Rojava’ya girecek, büyük bir savaş başlatacak’ yalanıyla yerel halk kandırıldı. Yerel halka karşı ’Size saklanacak sığınak yapacağız.’ propagandası yaptılar. Sığınak çalışmalarında büyük tüneller kazıldı. Türkiye sınırı arasında bulunan boş araziye mayınlama çalışması yapılarak tuzaklar kuruldu.”

Miray H, örgütün tüm silah teçhizatının da ABD tarafından karşılandığını kaydetti.

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Dün 13:18 TSİ İHA Adana- Asayiş

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