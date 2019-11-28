Cani Koca Eşini Sokak Ortasında Feci Şekilde Darbetti!

Gaziantep'te kameralar tarafından çekilen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Cani koca, kız çocuğunun yanında tartıştığı eşini feci şekilde darbetti.

Gaziantep'te kaldırımda oturmakta olan bir kadın, 5-6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğunun yanında feci şekilde darbedildi.

Küçük kız ağlayarak annesinin darbedilmesini izlerken yoldan geçen ve olayı gören biri kadın olmak üzere 2 kişinin olaya tepkisiz kalarak bakmaması "bu nasıl insanlık?" dedirtti.

Bir süre sonra ayağa kalkan genç kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Küçük kız ise ağlayarak annesinin peşinden gitti. Olay anı saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.