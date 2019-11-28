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Asgari Ücret Zammı Netleşti mi? İşte Zam Oranı...

Tam 8 milyon kişiyi direkt olarak, tüm vatandaşları da dolaylı yoldan ilgilendiren Asgari ücret zammıyla ilgili tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 Aralık 2019 tarihli toplantısına çevrildi. Alt alta konulan rakamlarla birlikte asgari ücret zam oranı ortalama olarak ortaya çıkmış oldu.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcileriyle oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlemek üzere 2 Aralık 2019 tarihinde ilk toplantısını yapacak. İlk toplantı sonrasında 3 toplantı daha yapılacak ve asgari ücret netleşecek.

Peki 8 milyon çalışanın büyük merakla beklediği asgari ücret zammı ne kadar olacak? Türk - İş kendi araştırmalarından yola çıktı ve bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 2.526 TL olduğunu vurguladı.

Bugün için asgari ücret brüt olarak 2.558,40 TL, net olarak vatandaşın eline geçen para ise 2.020 TL.

Hükümetin 2019 yıl sonu için enflasyon beklentisi %12 olarak açıklandı. İşveren temsilcileri asgari ücret zammının bu orana göre olmamasını istemeyecek. 2020'de hedeflenen enflasyon oranında zam istenecektir. Çünkü gelecek yılın enflasyon hedefi %8.5. 

İşçi temsilcileri ise 500 TL civarında bir zam isteyecektir. Geçmiş yıllardaki zam oranlarına baktığımızda asgari ücretin 2020 yılında 2.200 TL ila 2.300 TL aralığında olacağı belirtiliyor. 

Dün 13:20 TSİ - Ekonomi

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