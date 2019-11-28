Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 13:30 TSİ- Belediye G: Dün 13:34 TSİ

Otobüs dolusu kitap, Yenimahalle’de

Gezici Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ve Yenimahalle Belediyesi işbirliğinde Yenimahalle’ye geldi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gezici Kütüphane, Yenimahalle’de

Okuma alışkanlığını teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Gezici Kütüphane’nin,  Yenimahalle’deki ilk durağı Batıkent Meydan oldu. Bünyesinde 3 bin 500'den fazla kitap ve dört adet bilgisayar barındıran gezici kütüphanenin önünde vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

19 farklı noktada hizmet verecek

Kitap alabilmek için kimlik bilgileriyle üye olmanın yeterli olduğu Gezici Kütüphane önünde, Yenimahalle Belediyesi YENİMEK öğretmenleri ebru yaparak vatandaşları ebru sanatı ile tanıştırdı.

Vatandaşlar, 19 farklı noktada 10 Aralık’a kadar devam edecek olan Gezici Kütüphane ve Ebru Sanatı etkinliği ile ilgili yer, saat ve tarih bilgilerine Yenimahalle Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün 0312 526 65 24 numaraları telefonundan ulaşabilecek.

“Kitaplar insanların yolunu aydınlatır”

Yenimahalle’de gezici kütüphaneye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ”Kitaplar insanların yolunu aydınlatır. Gelişen teknoloji ile çocuklar, yetişkinler başını bilgisayardan, televizyondan zor kaldırıyor. Son dönemlerde çocuklarımız ne yazık ki, kitap okumak yerine bilgisayar başında oyun oynayarak vakit geçiriyor ve kitapların o koku ve dokusundan mahrum yetişiyorlar. İşte burada kitabın önemi daha iyi anlaşılıyor. Bizler yerel yöneticiler olarak insanların, özellikle yeni neslin bu tarz projelerle kitaba duyarlılığını artırmalıyız” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören'de örnek sürücülere ödül mask
Keçiören'de örnek sürücülere ödül
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü mask
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı mask
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı
Gölbaşı'nda tahrip edilen yollar onarılıyor mask
Gölbaşı'nda tahrip edilen yollar onarılıyor
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu mask
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu
Sanatçının göçü, sanatın gücü mask
Sanatçının göçü, sanatın gücü
Yenimahalle’de bin ton odun evleri ısıttı mask
Yenimahalle’de bin ton odun evleri ısıttı
Başkan Altınok: Yeşil Türkiye’nin temellerini çocuklar atacak mask
Başkan Altınok: Yeşil Türkiye’nin temellerini çocuklar atacak
Belediye başkanı Hepimiz Biriz Beraberiz projesi kapsamında taksici oldu mask
Belediye başkanı Hepimiz Biriz Beraberiz projesi kapsamında taksici oldu

Dün 13:30 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Keçiören'de örnek sürücülere ödül mask
Keçiören'de örnek sürücülere ödül
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Ankara Haber Cumartesi, Ankara Son Dakika Haberleri mask
Ankara Haber Cumartesi, Ankara Son Dakika Haberleri
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü mask
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı mask
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu mask
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın! mask
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın!
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu! mask
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı... mask
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı...
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu mask
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem) mask
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem)
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor... mask
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor...

GALERİ

Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı mask
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon mask
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL