Otobüs dolusu kitap, Yenimahalle’de

Gezici Kütüphane, Yenimahalle’de

Okuma alışkanlığını teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Gezici Kütüphane’nin, Yenimahalle’deki ilk durağı Batıkent Meydan oldu. Bünyesinde 3 bin 500'den fazla kitap ve dört adet bilgisayar barındıran gezici kütüphanenin önünde vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

19 farklı noktada hizmet verecek

Kitap alabilmek için kimlik bilgileriyle üye olmanın yeterli olduğu Gezici Kütüphane önünde, Yenimahalle Belediyesi YENİMEK öğretmenleri ebru yaparak vatandaşları ebru sanatı ile tanıştırdı.

Vatandaşlar, 19 farklı noktada 10 Aralık’a kadar devam edecek olan Gezici Kütüphane ve Ebru Sanatı etkinliği ile ilgili yer, saat ve tarih bilgilerine Yenimahalle Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün 0312 526 65 24 numaraları telefonundan ulaşabilecek.

“Kitaplar insanların yolunu aydınlatır”

Yenimahalle’de gezici kütüphaneye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ”Kitaplar insanların yolunu aydınlatır. Gelişen teknoloji ile çocuklar, yetişkinler başını bilgisayardan, televizyondan zor kaldırıyor. Son dönemlerde çocuklarımız ne yazık ki, kitap okumak yerine bilgisayar başında oyun oynayarak vakit geçiriyor ve kitapların o koku ve dokusundan mahrum yetişiyorlar. İşte burada kitabın önemi daha iyi anlaşılıyor. Bizler yerel yöneticiler olarak insanların, özellikle yeni neslin bu tarz projelerle kitaba duyarlılığını artırmalıyız” dedi.