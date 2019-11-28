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Pursaklar Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası ile istihdam sağlıyor

Pursaklar Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında belediyede İŞKUR Hizmet Noktası oluşturuldu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Vatandaşlar buradan da İŞKUR’la ilgili işlemlerin takibini yapabilecek.

Pursaklar Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında belediyede İŞKUR Hizmet Noktası oluşturuldu. Ulaşılabilirliği kolaylaştırarak, istihdamı arttırmayı hedefleyen protokolü Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İŞKUR İl Müdürü Arif Ay imzaladı. İmzalanan protokolün ardından, belediye içerisinde İŞKUR Hizmet Noktası’nın açılacağı yer incelendi. İŞKUR Hizmet Noktası ile ilçedeki iş arayan vatandaşlara İŞKUR hizmetleri daha hızlı ve kolay ulaşacak.

İŞKUR İl Müdürü Ay, böylesine anlamlı bir protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek “Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha iyi faydalanabilmesi ve daha kolay ulaşabilmesi için belediyelerimizle iş birliği yaparak hizmet noktaları açıyoruz.“ dedi. Ay, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.

Vatandaşa daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek anlayışı ile oluşturulan Hizmet Noktası sayesinde vatandaşlardan gelen talep ve işlemlerin daha seri bir şekilde karşılanacağını kaydeden Başkan Ertuğrul Çetin, "Belediye bünyesinde oluşturduğumuz Hizmet Noktası ile ulaşılabilirliği kolaylaştırarak, istihdamı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

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Dün 13:34 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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