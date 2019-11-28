Milyonlarca Kişinin Dikkatine: Son 2 Gün!

Emlak Vergisi'nin ikinci taksiti ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda vergi mükellefi olan kişilerin 30 Kasım 2019 tarihine kadar ödeme yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde bu tarihten sonra her ay %2 gecikme faizi uygulanacak.

Vergiden Muaf Olabilirsiniz

Vergiden muaf olmak mümkün. Bunun birçok yolu bulunuyor. Binlerce vatandaşın muafiyet hakkı var. Fakat bu hakkı bilmedikleri için ödemeye devam ediyorlar. Eğer aşağıdaki şartları karşılıyorsanız Emlak Vergisi'nden muaf olabilir, şimdiye kadar yaptığınız tüm ödemelerin iadesini alabilirsiniz. İşte muaf olma şartları:

Hiçbir Gelire Sahip Olmamak

Emekli, Gazi, Engelli, Dul ve Yetim Olmak

Şehit Yakınları

Söz konusu şartları taşıyanlar muaf olabiliyor. Fakat bu şartlar taşınsa dahi ev 200 metrekareden büyükse ne yazık ki yine muafiyetten faydalanılamıyor.

Bu şartları taşıyan kişilerin Belediyeye dilekçe vermesi gerekiyor. Dilekçe vererek muafiyetten yararlanabilir ve yaptığınız ödemeleri iade alabilirsiniz.