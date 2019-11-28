Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 13:26 TSİ- Gündem G: Dün 13:39 TSİ

Milyonlarca Kişinin Dikkatine: Son 2 Gün!

Milyonlarca ev sahibinin dikkatine. Emlak Vergisi 2. taksit ödemeleri için son 2 gün kaldı. 30 Kasım 2019 tarihine kadar ödenmeyen Emlak Vergileri aylık %2 zam uygulamasıyla karşı karşıya kalacak.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Emlak Vergisi'nin ikinci taksiti ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda vergi mükellefi olan kişilerin 30 Kasım 2019 tarihine kadar ödeme yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde bu tarihten sonra her ay %2 gecikme faizi uygulanacak.

Vergiden Muaf Olabilirsiniz

Vergiden muaf olmak mümkün. Bunun birçok yolu bulunuyor. Binlerce vatandaşın muafiyet hakkı var. Fakat bu hakkı bilmedikleri için ödemeye devam ediyorlar. Eğer aşağıdaki şartları karşılıyorsanız Emlak Vergisi'nden muaf olabilir, şimdiye kadar yaptığınız tüm ödemelerin iadesini alabilirsiniz. İşte muaf olma şartları:

  • Hiçbir Gelire Sahip Olmamak
  • Emekli, Gazi, Engelli, Dul ve Yetim Olmak
  • Şehit Yakınları

Söz konusu şartları taşıyanlar muaf olabiliyor. Fakat bu şartlar taşınsa dahi ev 200 metrekareden büyükse ne yazık ki yine muafiyetten faydalanılamıyor.

Bu şartları taşıyan kişilerin Belediyeye dilekçe vermesi gerekiyor. Dilekçe vererek muafiyetten yararlanabilir ve yaptığınız ödemeleri iade alabilirsiniz. 

Dün 13:26 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İzleyenlerin Tüylerini Diken Diken Eden Görüntü! Yaşlı Kadın... mask
İzleyenlerin Tüylerini Diken Diken Eden Görüntü! Yaşlı Kadın...
Regl Dönemindeki Çalışanlara Utanç Veren Uygulama: Rozet Taktırdılar! mask
Regl Dönemindeki Çalışanlara Utanç Veren Uygulama: Rozet Taktırdılar!
Herkesin Başına Gelebilir: Dişlerini Çektirdi, Hayatını Kaybetti! mask
Herkesin Başına Gelebilir: Dişlerini Çektirdi, Hayatını Kaybetti!
AK Parti Mansur Yavaş'ı İfşa Etti: "Bakalım Yüzü Kızaracak mı?" mask
AK Parti Mansur Yavaş'ı İfşa Etti: "Bakalım Yüzü Kızaracak mı?"
Alev Topuna Döndü... İstanbul'da Korkutan Yangın! mask
Alev Topuna Döndü... İstanbul'da Korkutan Yangın!
Cinayet Evi: Ordu ve Samsun'da 12 Kişiyi Öldürdü! mask
Cinayet Evi: Ordu ve Samsun'da 12 Kişiyi Öldürdü!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın! mask
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın!
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu! mask
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı... mask
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı...
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu mask
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem) mask
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem)
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor... mask
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor...

GALERİ

Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı mask
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon mask
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL