Türk Fenomen Üstsüz Poz Paylaştı: Sınırları Zorladı!

Merve Taşkın, önceleri Beşiktaş'ın kalecisi olan Loris Karius ile buluştuğunu iddia edip, ardından da futbolcu Emre Mor'un kendine gönderdiği mesajlaşları ifşalayarak fenomen olmuştu ve kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından takip edilmeye başlanmıştı.

Ünlü fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz fotoğraf paylaşarak sınırları zorladı ve binlerce eleştiri aldı.

İşte Taşkın'ın paylaşımı...