Türk Fenomen Üstsüz Poz Paylaştı: Sınırları Zorladı!

Merve Taşkın, önceleri Beşiktaş'ın kalecisi olan Loris Karius ile buluştuğunu iddia edip, ardından da futbolcu Emre Mor'un kendine gönderdiği mesajlaşları ifşalayarak fenomen olmuştu ve kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından takip edilmeye başlanmıştı.
Ünlü fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz fotoğraf paylaşarak sınırları zorladı ve binlerce eleştiri aldı.
İşte Taşkın'ın paylaşımı...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz