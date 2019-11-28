Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi Belli Oldu: Dudak Uçuklatan Para!

Milli Piyango İdaresi yetkilileri tarafından alınan bilgilere göre 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişinde 80 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında 1 adet 8 Milyon TL, 10 adet 1 Milyon TL, 30 adet 100.00 TL, 100 adet 10.000 TL, 200 adet 5.000 TL ikramiye dağıtılacak.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 Milyon TL, en küçüğü 80 TL olmak üzere toplam olarak 2.950.905 adet ikramiye dağıtılacak. Dağıtılacak toplam tutar ise 436.540.000 TL olacak.