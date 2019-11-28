Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı...

Uzun yıllardır büyük bir mücadele verip yendiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi sebebiyle 8 ay yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, tam sağlığına kavuşup hayranlarını sevindirirken, tekrardan hastaneye kaldırıldı ve büyük korku yaşattı.

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil, Ağabeyinin fizik tedavisine devam ettiğini, diğer rehabilitasyon tedavilerin de yapılabilmesi için hastanede normal odaya alındığını açıkladı.

Yoğun bakımdan çıkmış olmasına rağmen ne zaman taburcu olacağıyla ilgili net bir bilgi veremediğini aktaran Yeşim Erbil, Sezin'in de babasına yakın olabilmek için doğumu onun yattığı hastanede yapacağını, bu sayede dedeyle torunu bir araya getirebileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Erbil'in hafta başında çok riskli bir ameliyata gireceği iddia edilmişti ve doktorlarınca bu haberler yalanlanmıştı.