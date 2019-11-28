Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!

Söz konusu artışın 2019 yılının asgari ücreti olan 2020 TL'den hesaplandığında %27.6'lık bir zamma tekabül etmesi sosyal medyada olumsuz yorumlara sebep oldu.
CHP heyetinin Türk - İş ziyareti esnasında açıklamalar yapan Atalay, nihaki rakamın Hak - İş ve DİSK gibi diğer sendikalarla görüşüldükten sonra açıklanacağını vurguladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz