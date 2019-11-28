Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!

Söz konusu artışın 2019 yılının asgari ücreti olan 2020 TL'den hesaplandığında %27.6'lık bir zamma tekabül etmesi sosyal medyada olumsuz yorumlara sebep oldu.

CHP heyetinin Türk - İş ziyareti esnasında açıklamalar yapan Atalay, nihaki rakamın Hak - İş ve DİSK gibi diğer sendikalarla görüşüldükten sonra açıklanacağını vurguladı.