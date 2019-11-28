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Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!

Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay, şuanda yaşam maliyetinin 2.578 TL olduğunu; asgari ücret teklifinde bu yaşam maliyetinin altında olan hiçbir şeyi masaya yatıramayacaklarını belirtti.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
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Söz konusu artışın 2019 yılının asgari ücreti olan 2020 TL'den hesaplandığında %27.6'lık bir zamma tekabül etmesi sosyal medyada olumsuz yorumlara sebep oldu.

CHP heyetinin Türk - İş ziyareti esnasında açıklamalar yapan Atalay, nihaki rakamın Hak - İş ve DİSK gibi diğer sendikalarla görüşüldükten sonra açıklanacağını vurguladı.

Dün 14:54 TSİ - Ekonomi

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