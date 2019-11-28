Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 14:56 TSİ- Gündem G: Dün 15:02 TSİ

11 Kadına ve Çocuğa Tecavüz Eden Seri Tecavüzcü Kamerada!

İki kız çocuğunu zorla aracına bindirip, bir marketten kondom alırken kameralarca kaydedilen şahsın 11 kadın ve çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
mask

İngiltere'de polis ekiplerince yakalanan Joseph McCann isimli sapık şahsın mahkemesinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Londra'da ikamet eden 37 yaşındaki sapığın, kurbanıyla seyahat ettiği anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

İki kız çocuğu Greater Manchester sokağında yürümekteyken sapık şahıs yanlarına gelip "sabahtan beri sizi arıyorum" dedi.

Çocuklar küçük çaplı bir şok yaşadıktan sonra, sapık şahıstan "kız kardeşime zorbalık yapmışsınız" sözlerini duydu. Yüzünüzde gözlük, ağzınızda diş kalmayacak, sizi doğrayacağım diye tehdit eden şahıs arabaya binmek zorunda bıraktı.

Çocuklara sürekli sessiz olmalarını ve çenelerini kapatmalarını söyleyen sapık şahıs, akşamüstü saat 18.44'de bir akaryakıt istasyonunda durdu ve aracın önünde oturan kızlarla konuşmaya başladı. Ardından ise markete girdi.

Marketten kondom alan şahıs öfkeli ve aceleci davrandı. Bu esnada İngiliz polisi otomobili aramaya koyuldu. Tekrar hareket haline geçen araç Clayton Bypass'ın dolambaçlı yollarında ilerlediği esnada kızlar çığlık atmaya başladı ve çığlığı duyan devriye ekipleri aracı durdurdu.

Polisleri gören McCann isimli sapık hemen kaçmak istedi, Kilometrelerce devam eden kovalama sonucunda sapık kaza yaptı ve sonrasında koşarak kaçmak istedi. Fakat başarılı olamadı.

Mahkemede kan donduran olay ortaya çıktı. Söz konusu şahıs 20 Nisan ile 5 Mayıs tarihleir arasında tam 11 kadın ve çocuğa cinsel saldırı yaptı. Kurbanların yaşları ise 13'le 71 arasında değişiyor. 

Dün 14:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İzleyenlerin Tüylerini Diken Diken Eden Görüntü! Yaşlı Kadın... mask
İzleyenlerin Tüylerini Diken Diken Eden Görüntü! Yaşlı Kadın...
Regl Dönemindeki Çalışanlara Utanç Veren Uygulama: Rozet Taktırdılar! mask
Regl Dönemindeki Çalışanlara Utanç Veren Uygulama: Rozet Taktırdılar!
Herkesin Başına Gelebilir: Dişlerini Çektirdi, Hayatını Kaybetti! mask
Herkesin Başına Gelebilir: Dişlerini Çektirdi, Hayatını Kaybetti!
AK Parti Mansur Yavaş'ı İfşa Etti: "Bakalım Yüzü Kızaracak mı?" mask
AK Parti Mansur Yavaş'ı İfşa Etti: "Bakalım Yüzü Kızaracak mı?"
Alev Topuna Döndü... İstanbul'da Korkutan Yangın! mask
Alev Topuna Döndü... İstanbul'da Korkutan Yangın!
Cinayet Evi: Ordu ve Samsun'da 12 Kişiyi Öldürdü! mask
Cinayet Evi: Ordu ve Samsun'da 12 Kişiyi Öldürdü!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın! mask
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın!
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu! mask
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı... mask
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı...
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu mask
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem) mask
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem)
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor... mask
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor...

GALERİ

Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı mask
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon mask
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL