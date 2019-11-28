11 Kadına ve Çocuğa Tecavüz Eden Seri Tecavüzcü Kamerada!

İngiltere'de polis ekiplerince yakalanan Joseph McCann isimli sapık şahsın mahkemesinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Londra'da ikamet eden 37 yaşındaki sapığın, kurbanıyla seyahat ettiği anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

İki kız çocuğu Greater Manchester sokağında yürümekteyken sapık şahıs yanlarına gelip "sabahtan beri sizi arıyorum" dedi.

Çocuklar küçük çaplı bir şok yaşadıktan sonra, sapık şahıstan "kız kardeşime zorbalık yapmışsınız" sözlerini duydu. Yüzünüzde gözlük, ağzınızda diş kalmayacak, sizi doğrayacağım diye tehdit eden şahıs arabaya binmek zorunda bıraktı.

Çocuklara sürekli sessiz olmalarını ve çenelerini kapatmalarını söyleyen sapık şahıs, akşamüstü saat 18.44'de bir akaryakıt istasyonunda durdu ve aracın önünde oturan kızlarla konuşmaya başladı. Ardından ise markete girdi.

Marketten kondom alan şahıs öfkeli ve aceleci davrandı. Bu esnada İngiliz polisi otomobili aramaya koyuldu. Tekrar hareket haline geçen araç Clayton Bypass'ın dolambaçlı yollarında ilerlediği esnada kızlar çığlık atmaya başladı ve çığlığı duyan devriye ekipleri aracı durdurdu.

Polisleri gören McCann isimli sapık hemen kaçmak istedi, Kilometrelerce devam eden kovalama sonucunda sapık kaza yaptı ve sonrasında koşarak kaçmak istedi. Fakat başarılı olamadı.

Mahkemede kan donduran olay ortaya çıktı. Söz konusu şahıs 20 Nisan ile 5 Mayıs tarihleir arasında tam 11 kadın ve çocuğa cinsel saldırı yaptı. Kurbanların yaşları ise 13'le 71 arasında değişiyor.