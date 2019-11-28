Bakandan Öğrencilere Büyük Müjde!

Üniversite öğrenimi gördüğü esnada öğrencilerin geçimini kolaylaştırma amaçlı KYK tarafından verilen kredi, öğrencinin okuldan mezun olmasıyla birlikte tahsil ediliyor.
Türkiye'de KYK borçlarını ödeyemeyen öğrenci sayısı yaklaşık olarak 5 milyona ulaşmış durumda. 280.000 üniversite mezunu hakkında ise yasal işlemler başlatıldı.
Bu gelişmeler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üniversite öğrencilerinin kredi borçlarına yönelik çalışma yaptıklarını söyleyerek KYK mağdurlarını ve ödemekten endişe duyan öğrencileri umutlandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz