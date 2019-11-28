Ünlü Oyuncu Flaşa Kurban Gitti: Davete İç Çamaşırsız Gelince...

Hindistan'ın renkli kültürünü oldukça güzel bir görsel şölene dönütşürürken, izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkarmayı başaran Beyon Bollywood isimli müzikal, dün Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

Burcu Esmersoy başta olmak üzere Meltem Cumbul, Pınar Altuğ Atacan ve onlarca ünlülünün katıldığı gecede oldukça keyifli zaman geçirildi.

Meltem Cumbul galadaki en dikkat çeken isimlerden biriydi. Galada giydiği kıyafetin içine iç çamaşırı giymeyen ünlü oyuncu flaşların kurbanı oldu... İşte Cumbul'un o fotoğrafı...