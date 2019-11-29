CHP'li İsim Siyanürle İntihar Etti: Bir Ayda 4. Ölüm

Antalya'da, eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı 30 yaşındaki Eren D.'in aracının hemen yanı başında cansız bedeni bulundu. Arkadaşlarına intihar edeceğiyle ilgili mesajlar gönderen 30 yaşındaki CHP'li isimin aracının camına siyanürle ilgili not yazarak gelenleri uyardığı iddia edildi.

Söz konusu olay akşam saat 21.00 civarında Döşemealtı'da yaşandı. Muratpaşa ilçesinde tespih dükkanı işleten ve takı tamiratıyla uğraşan Eren D., hafif ticari aracıyla birlikte Döşemealtı - Korkuteli yolundaki ormanlık alana geldi ve burada durdu.

Eren D., buraya geldiğinde yapılan iddialara göre arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceğini belirten mesajlar gönderdi. Arkadaşları tarafından yapılan ihbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Eren D.'nin aracının yanında hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık görevlileri tarafından gerçekleştirilen kontroller sonunda Eren D.nin hayata gözlerini yumduğu tespit edildi.