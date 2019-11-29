Serbest piyasada döviz fiyatları 29 Kasım 2019

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7610 liradan alınan dolar 5,7630 liradan, 6,3450 liradan alınan euro ise 6,3470 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7680 liradan, euro ise 6,3540 liradan satılmıştı.