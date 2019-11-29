Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Faizlerin düşmesiyle birlikte piyasaların oldukça büyük hareket kazandığını; fakat bankaların bu faiz düşüşünün acısını her geçen ay farklı bir kaleme işlem ücreti getirerek çıkarttığını söyledi.

Palandöken, bankaların ATM'den günlük para çekme limitinin üzerinde yapılan çekimlerde artık 4 TL ila 6 TL arasında değişen işlem ücreti uygulamasına gittiğini duyurdu.

Palandöken, A'dan Z'ye her türlü bankacılık işleminden işlem ücreti alındığını anlatarak, bankaların son dönemlerde faizlerin düşmesiyle yaşanan açığı kapatmak adına vatandaşın üzerine bindiğini söyledi.

Bankada, ATM'de ya da telefonda fark etmeden her basit işlem için işlem ücreti alındığına dikkat çeken Palandöken, bu kalemlerin ücertlerinin fazla değilmiş gibi, şimdi de ATM'de günlük limitin üzerinde para çekimlerinde 4-6 TL işlem ücreti geldiğini vurguladı.

Bu durumun piyasadaki nakit akışına yavaşlık kazandıracağına değinen Palandöken, vatandaşın da esnafın da artık bankaların kapısından geçerken korkar olduğunu, faizlerin düşmesiyle bunun acsının müşterilerden çıkarılmasının yanlış olduğunu; kredi ve faizlerden zaten her ay oldukça yüksek oranlarla kar edildiğini , bu yüzden yeni yeni kalemlerden ücret alınmaması gerektiğini ifade etti.