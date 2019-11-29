Whatsapp'ta Yeni Dönem Başlıyor: Milyonlarca Kullanıcıyı İlgilendiriyor!

Sosyal medya devi Facebook tarafından satın alınan WhatsApp, platforma getirdiği yeni bir özellikle gündemde büyük yankı uyandırmış durumda. Tam 1.500.000 aktif kullanıcı sayısına sahip olan WhatsApp uygulamasının iOS sürümüne yeni bir güncelleme geldi.

Söz konusu güncellemeyle birlikte artık WhatsApp'tan gelen herhangi bir çağrıyı bekletme seçeneğine erişebileceksiniz. Yani görüntülü veya sesli konuşurken "çağrıyı beklet" butonu sayesinde uygun olmadığınız durumlarda bekletme özelliğini kullanabileceksiniz.

Bunun yanı sıra bu özellik sayesinde herhangi bir arama geldiğinde eğer o anda bir görüşme yapılıyorsa, tıpkı normal telefon görüşmesinde olduğu gibi o çağrıyı görüp, bekletme şansı sunuluyor.