İnsanlıktan Utandıran Olay: Hamile Olmasını Umursamayıp Çuvala Koyup Fırlattılar...

Kadirli - Sumbas ilçesi yolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi ana giriş kapısının hemen yanı başında yol kenarında hamile olduğu bilgisine ulaşılan köpek, çuval içerisine koyulup bağlanılarak ölüme terk edildi. O anda otomobiliyle yolda seyretmekte olan Memduh Çolakça isimli vatandaşın 7 yaşındaki küçük çocuğu "baba çuval kıpırdıyor" dedi.

Bunun üzerine hemen otomobili durdurarak araçtan inen Menduh Çolakça, yol kenarında çuvalın yanında yaklaştığı esnada bir köpeğin çuvala hapsedildiğini gördü. Çuvalı yırtarak köpeği çıkaran Çolakça, ardından köpeğin kafasına canice bağlanan ipi de çözdü.

Çuvaldan ve ipten kurtulmayı başaran ve hamile olduğu öğrenilen köpek ise kurtarılır kurtarılmaz hemen olay yerinden kaçtı.

Olayın büyük bir canilik örneği olduğunu açıklayan Menduh Çolakça böyle vicdansızlık olamaz diyerek isyan etti.