Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:56 TSİ- Gündem G: Bugün 10:03 TSİ

Cinayet Evi: Ordu ve Samsun'da 12 Kişiyi Öldürdü!

Ordu ve Samsun'da çoğunluğu yaşlı olmak üzere 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen 44 yaşındaki Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evi bulundu. Çayıroğlu, 13 No'lu evine ve ahırına profesyonel kamera sistemi kurdurmuş.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Ordu'da 44 yaşındak Mehmet Ali Çayıroğlu, bundan 1 yıl önce gasp suçlamasıyla tutuklanarka cezaevine gönderilmiş ve 12 kişiyi öldürdüğü iddiası ortaya çıkmıştı.

Çayıroğlu'nun Akkuş ilçe sınırlarında yer alan Karaçal Mahallesi'nde kiralık olarak oturduğu evini ve kurbanlarından gasp ettiği hayvanları sakladığı iddia edilen ahır Sabah ekiplerince bulundu.

Evin kapı numarasının 13 olması, "uğursuz sayı" olarak nitelendirildiğinden dolayı dikkatlerden kaçmadı. Seri katil olduğu ve 12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şahsın komşuları yaşadıklarını korku dolu bir şekilde anlattı.

60 yaşındaki Emine Işık, evi cezaevinde tanışıp arkadaşlık kurduğu Mehmet Görmüş'ten kiraladığını anlattığını, kiralarken ise besicilik yapacağını söylediğini aktardı.

Evin sahibinin cezaevinde olduğundan dolayı hiçbir şeyden haberi olmadığını, evin hemen yan tarafında iş makineleriyle alanı açtırdığını anlatan kadın, bazen başka yerlere gittiğini ve eve 1 hafta sonra döndüğünü, farklı yerlerde cinayetler işlendiği bilgisini alınca çok korktuklarını ve gece saatlerinde evden asla çıkamadıklaırnı söyledi.

55 yaşındaki Turan Aydın ise Mehmet Ali Çayıroğlu'nun komşularıyla pek ilişki kuran bir insan olmadığını, bazen evinin önünde askeri kıyafetlerle gezinirken gördüklerini ve evinin 4 bir yanında kamera sisteminin bulunduğunu anlattı.

Buralarda hırsızlık ya da başka bir olay yaşanmaması sebebiyle komşular olarak evine neden kamera sistemi kurdurduğuna dair anlam veremediklerini anlattı.

Hayvanları için çoban aradığını duyduklarını, fakat onu kimse tanımadığından dolayı çalışmak istemedi diyen Aydın, Mahallede bir seri katilin ikamet ettiğini duyunca ciddi anlamda korku yaşadıklarını, tutuklanmasıyla halkın nefes aldığını belirtti.

Ordu Akkuş'tan Samsun'a taşınarak şarküteri dükkanı açan ve birçok suçtan dolayı sabıkası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, kısa süre önce gasp iddiasıyla tutuklanmıştı. Çayıroğlu hakkında hem gasp hem de tam 12 kişiyi yangın çıkarıp ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla soruşturma yürütülmekte. 

Bugün 09:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İzleyenlerin Tüylerini Diken Diken Eden Görüntü! Yaşlı Kadın... mask
İzleyenlerin Tüylerini Diken Diken Eden Görüntü! Yaşlı Kadın...
Regl Dönemindeki Çalışanlara Utanç Veren Uygulama: Rozet Taktırdılar! mask
Regl Dönemindeki Çalışanlara Utanç Veren Uygulama: Rozet Taktırdılar!
Herkesin Başına Gelebilir: Dişlerini Çektirdi, Hayatını Kaybetti! mask
Herkesin Başına Gelebilir: Dişlerini Çektirdi, Hayatını Kaybetti!
AK Parti Mansur Yavaş'ı İfşa Etti: "Bakalım Yüzü Kızaracak mı?" mask
AK Parti Mansur Yavaş'ı İfşa Etti: "Bakalım Yüzü Kızaracak mı?"
Alev Topuna Döndü... İstanbul'da Korkutan Yangın! mask
Alev Topuna Döndü... İstanbul'da Korkutan Yangın!
Cinayet Evi: Ordu ve Samsun'da 12 Kişiyi Öldürdü! mask
Cinayet Evi: Ordu ve Samsun'da 12 Kişiyi Öldürdü!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın! mask
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın!
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu! mask
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı... mask
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı...
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu mask
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem) mask
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem)
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor... mask
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor...

GALERİ

Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı mask
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon mask
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL