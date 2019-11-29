Cinayet Evi: Ordu ve Samsun'da 12 Kişiyi Öldürdü!

Ordu'da 44 yaşındak Mehmet Ali Çayıroğlu, bundan 1 yıl önce gasp suçlamasıyla tutuklanarka cezaevine gönderilmiş ve 12 kişiyi öldürdüğü iddiası ortaya çıkmıştı.

Çayıroğlu'nun Akkuş ilçe sınırlarında yer alan Karaçal Mahallesi'nde kiralık olarak oturduğu evini ve kurbanlarından gasp ettiği hayvanları sakladığı iddia edilen ahır Sabah ekiplerince bulundu.

Evin kapı numarasının 13 olması, "uğursuz sayı" olarak nitelendirildiğinden dolayı dikkatlerden kaçmadı. Seri katil olduğu ve 12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şahsın komşuları yaşadıklarını korku dolu bir şekilde anlattı.

60 yaşındaki Emine Işık, evi cezaevinde tanışıp arkadaşlık kurduğu Mehmet Görmüş'ten kiraladığını anlattığını, kiralarken ise besicilik yapacağını söylediğini aktardı.

Evin sahibinin cezaevinde olduğundan dolayı hiçbir şeyden haberi olmadığını, evin hemen yan tarafında iş makineleriyle alanı açtırdığını anlatan kadın, bazen başka yerlere gittiğini ve eve 1 hafta sonra döndüğünü, farklı yerlerde cinayetler işlendiği bilgisini alınca çok korktuklarını ve gece saatlerinde evden asla çıkamadıklaırnı söyledi.

55 yaşındaki Turan Aydın ise Mehmet Ali Çayıroğlu'nun komşularıyla pek ilişki kuran bir insan olmadığını, bazen evinin önünde askeri kıyafetlerle gezinirken gördüklerini ve evinin 4 bir yanında kamera sisteminin bulunduğunu anlattı.

Buralarda hırsızlık ya da başka bir olay yaşanmaması sebebiyle komşular olarak evine neden kamera sistemi kurdurduğuna dair anlam veremediklerini anlattı.

Hayvanları için çoban aradığını duyduklarını, fakat onu kimse tanımadığından dolayı çalışmak istemedi diyen Aydın, Mahallede bir seri katilin ikamet ettiğini duyunca ciddi anlamda korku yaşadıklarını, tutuklanmasıyla halkın nefes aldığını belirtti.

Ordu Akkuş'tan Samsun'a taşınarak şarküteri dükkanı açan ve birçok suçtan dolayı sabıkası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, kısa süre önce gasp iddiasıyla tutuklanmıştı. Çayıroğlu hakkında hem gasp hem de tam 12 kişiyi yangın çıkarıp ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla soruşturma yürütülmekte.