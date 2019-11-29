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AK Parti Mansur Yavaş'ı İfşa Etti: "Bakalım Yüzü Kızaracak mı?"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım verilmekte olan ailelere telefonla ulaşarak, yardımın devam etmesi için AK Parti'den istifa ederek başka partilere üye olunmasını istendiğiyle ilgili büyük bir iddia ortaya atmıştı.

Emir Yılmaz
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Dün ortaya attığı bu iddiasının ardından Mansur Yavaş'ın açıklama yaptığını ifade eden Şahin, bugün Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve dün ifşa edilen ahlaksız teklifin muhatapı olan vatandaşlardan birkaç tanesinin anlatımları olduğunu ifade ederek "Bakalım Mansur Yavaş'ın yüzü kızaracak mı" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin dün Twitter hesabından hayrete düşüren bir açıklama yapmış, CHP'nin yönetmekte olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlar noktasında oldukça çirkin ve utanç verici hadiselerle anıldığını iddia etmişti.

Sosyal yardım alan kişilerin belediyeden şahısların kendilerini aradığını ve yardımdan faydalanabilmeleri için AK Parti'den istifa ederek farklı bir partiye geçmeleri gerektiğinin söylendiğini iddia eden Şahin, bu ahlaksz teklifin kabul edilmesiyle sosyal yardımlardan faydalanmaya devam edeceklerinin söylendiğini, eğer aksi olursa yardımın kesileceği tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

CHP'li Mansur Yavaş'ın bu yüz kızartıcı yanlıştan dönmesi gerektiğini dile getiren Şahin, bu ayıbı temizlemelidir dedi.

Şahin, dünkü iddiasıyla birlikte Mansur Yavaş'ın bir açıklama yaptığını söyleyerek, bugün yeni bir açıklama daha yaptı. 

Şahin, dün ifşa edilen ahlaksız teklifin muhatapı bir kaç vatandaşın olduğunu söyleyerek "Bakalım Mansur Yavaş'ın yüzü kızaracak mı" dedi.

Şahin aynı zamanda Keçiren İYİ Parti İlçe Başkanı Serdar Tunç'un yazdığı iddia edilen 19 Kasım 2019 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin erzak yardımı kaldırılarak yerine 500 TL nakdi halk kart yardımına geçileceğinden, yardıma ihtiyaç olan ailelerin halk kartı çıkarabilmeleri için Keçiören İYİ Parti İlçe Başkanlığına gelerek yardım talep formunu doldurmaları rica olunur" yazılı Whatsapp durum mesajını da paylaştı. 

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