TFF 1. Lig’in 13. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın taktiklerini çalıştı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Mor-sarılı ekip antrenmana topla ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmasına geçen oyuncular kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulundu. Günün tek antrenmanı tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışmayla son buldu.
Bugün 10:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:27 TSİ
Mor-sarılılar gol çalıştı
Osmanlıspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını gol organizasyonları ve taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz