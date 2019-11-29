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Mor-sarılılar gol çalıştı

Osmanlıspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını gol organizasyonları ve taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdü.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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TFF 1. Lig’in 13. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın taktiklerini çalıştı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Mor-sarılı ekip antrenmana topla ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmasına geçen oyuncular kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulundu. Günün tek antrenmanı tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışmayla son buldu.
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