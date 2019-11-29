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Başkan Altınok: Yeşil Türkiye’nin temellerini çocuklar atacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok fidan dağıtım töreninde, “Her çocuğa bir fidan, her çocuğa bir can, yeşil Keçiören sloganıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızdan 160 bin adet fidan aldık. Keçiören’de dikili ağacı olmayan kalmayacak, yeşil Türkiye’nin temellerini çocuklar atacak” dedi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Yeşil bir Keçiören için göreve geldiği ilk andan itibaren kolları sıvayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok fidan dağıtım töreninde, “Her çocuğa bir fidan, her çocuğa bir can, yeşil Keçiören sloganıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızdan 160 bin adet fidan aldık. Keçiören’de dikili ağacı olmayan kalmayacak, yeşil Türkiye’nin temellerini çocuklar atacak” dedi.

Halit Fahri Ozansoy İlköğretim Okulunda düzenlenen fidan dağıtım törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Uslu, Kuşcağız Mahalle Muhtarı Ezgi Cansu Akarsu, Okul Müdürü Ahmet Uludağ, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“DİKİLİ AĞACI OLMAYAN KALMAYACAK”

“Geleceğe Nefes Projesi” kapsamında bin adet sedir fidanının dağıtıldığı törende Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Melekler ve çiçekler ordusu ile daha yeşil bir mahalle, daha yeşil bir okul, daha yeşil sokaklar, daha yeşil bir Keçiören, daha yeşil Ankara ve daha yeşil bir Türkiye için bir aradayız. Unutmayın ki fidanlar da bir candır ve canlı bir varlıktır. ‘Her çocuğa bir fidan, her çocuğa bir can, yeşil Keçiören’ sloganıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızdan 160 bin adet fidan aldık. Keçiören’de dikili ağacı olmayan kalmayacak, yeşil Türkiye’nin temellerini çocuklar atacak” dedi.

Altınok, kendi döneminde yapılan parklar sayesinde Ankara’nın en fazla parkı olan ilçesinin Keçiören olduğunu vurguladığı konuşmasında çocuklardan fidanlara iyi bakma sözü de aldı.

BULUT: DİKTİĞİNİZ AĞAÇLARA BAKIP GURUR DUYACAKSINIZ

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Ankara’nın yükselen yıldızının Keçiören olduğunu belirterek, “Keçiören, huzur ve güven şehri. Burada yaşamaktan mutluyuz, diktiğiniz bu ağaçlar sizin olacak ve sizinle büyüyecek. 20 yıl sonra diktiğiniz ağaçlara bakıp gurur duyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çocukların yoğun katılımı ile Başkan Altınok ve beraberindekiler fidan dağıtımını gerçekleştirerek hatıra fotoğrafı çekindi.​

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Bugün 10:27 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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