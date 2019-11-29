Cinsel Hayatınızda Ne Kadar Başarılı İletişim Kuruyorsunuz? Cinselliğin Temelini Oluşturuyor...

Cinsel hayattaki güçlü iletişimin arkasındaki en büyük etken, tarafların kendini hem duygusal hem de bedensel anlamda güvende hissetmesiyle birlikte doğru orantıda ilerlemekte.

Cinsel bilgisi, fantezileri, istekleri doğrultusunda yargılanmayacağından emin olan kişi direkt olarak kendisini güvende ve emin hissetmektedir. Kişi kendini eğer bu konularda güvensiz hissederse, iletişimde başarılı olamaz ve partnerine karşı ne yazık ki açık olamaz.

- Günlük Hayatta İletişim Önemli

Yatak odasında iyi bir iletişim kurabilmenin yolu, günlük hayattaki güçlü iletişimden geçmektedir. Günlük hayatta pozitif bir dille iletişim kurmanız, cinsel ilişkinizde de büyük bir etken sağlayacaktır.

Eğer partrenizle sadece yatak odasında iletişim kuruyorsanız, cinsel iletişimde 0 noktasındasınız demektir.

- Yorum Yapın

İlişki esnasında hoşunuza gidenler hakkında partrenize yorum yapmak, partrenizin kulağına açık sözcükler fısıldamak, birliktelik sonrasında partrenizi öven şeylerden bahsetmek cinsel iletişimi güçlendiren en önemli konulardan biridir.

- Beden Dilini Kullanın

Güçlü iletişimin normal hayatta olduğu gibi cinsel hayatta da önemli konularından bir diğeri ise beden dilidir. Hiç konuşulmadık zamanlarda dahi beden diliniz ile iletişim kurmaya devam ederiz aslında.

Bu durumda yine cinsellikte de aynı şekilde ilerler. Özellikle dokunmak bu noktada en büyük öneme sahip konu. Erkek görsel materyallar sayesinde oldukça kolay bir şekilde uyarılır, fakat kadınların uyarılması görsel materyaller yerine daha çok dokunma ile gerçekleşiyor. Bu yüzden karşılıklı olarak dokunmayı ihmal etmemek gerekiyor.