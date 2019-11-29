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Rapçi Ben Fero Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Alkol ve Sigara...

Son zamanda yıldızı parlayan ve müzik piyasasını sallamayı başaran Rapçi Ben Fero, şarkı ve kliplerinde alkol ile sigara kullanmayı özendiren unsurlara yer verdiğinden dolayı savcılığa şikayet edildi.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
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Günaydın'dan Dilek Yaman Demir tarafından paylaşılan habere göre, bir vatandaş Ben Fero'nun yayınladığı kliplerle gençlere kötü örnek teşkil ettiğini söyledi.

Bu söylemiyle birlikte savcılığa gidip şikayetçi oldu ve Ben Fero'nun şarkısında "Ben p*çim" dediği, diğer klibinde ise içki şişesini kafasına diktiği, parçaların hakaretler ve tehditlerle dolu olduğunu ifadesine ekledi.

Gelen şikayet üzerine Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı. 

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