Rapçi Ben Fero Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Alkol ve Sigara...

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir tarafından paylaşılan habere göre, bir vatandaş Ben Fero'nun yayınladığı kliplerle gençlere kötü örnek teşkil ettiğini söyledi.
Bu söylemiyle birlikte savcılığa gidip şikayetçi oldu ve Ben Fero'nun şarkısında "Ben p*çim" dediği, diğer klibinde ise içki şişesini kafasına diktiği, parçaların hakaretler ve tehditlerle dolu olduğunu ifadesine ekledi.
Gelen şikayet üzerine Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz