Rapçi Ben Fero Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Alkol ve Sigara...

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir tarafından paylaşılan habere göre, bir vatandaş Ben Fero'nun yayınladığı kliplerle gençlere kötü örnek teşkil ettiğini söyledi.

Bu söylemiyle birlikte savcılığa gidip şikayetçi oldu ve Ben Fero'nun şarkısında "Ben p*çim" dediği, diğer klibinde ise içki şişesini kafasına diktiği, parçaların hakaretler ve tehditlerle dolu olduğunu ifadesine ekledi.

Gelen şikayet üzerine Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.