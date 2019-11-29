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Herkesin Başına Gelebilir: Dişlerini Çektirdi, Hayatını Kaybetti!

Antalya Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra meydana gelen apseden dolayı fenalaşarak hayata gözlerini yuman 39 yaşındaki Durmuş Ay'a diş çekme operasyonunu yaptığı iddia edilen ve "seyyar dişçi" olarak bilinen sahte dişçi Hüseyin Arslan polis ekiplerince yakalandı. Savcılığa verdiği ifadesinde Durmuş Ay'ın dişini yalnızca bir kere çektiğini belirten Arslan, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
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Serik sınırları içerisinde yer alan Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Durmuş Ay, 25 Kasım akşamı halsizlik ve solunum problemleri sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

15 günde birkaç tane dişinin çekildiği tespit edilen şahsın diş çekimi sonrasında apse meydana geldiği ve söz konusu apsenin boyundan aşağı doğru yayılmaya başlayan enfeksiyon ardından şok yaşadığı ortaya çıktı.

Serik Devlet Hastanesi'nde hemen ilk müdahalesi yapılan Ay, solunum probleminden dolayı cihaza bağlandı. Doktorlar tarafından kalp masajına başlanıldı. Durmuş Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi olan Müjgan Korkmaz, olayla ilgili olarak Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Ay'ın apseli olan 5 dişinin de "seyyar dişçi" olarak tanınan Hüseyin Arslan tarafından çekildiğini iddia edip, şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Serik Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Arslan'ın yer tespitini yaptı.

Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte Hüseyin Arslan polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezinde gerçekleştirilen işlemlerin sonrasında adliyeye sevki gerçekleştirilen Arslan, savcılık sorgusu ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin Arslan, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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