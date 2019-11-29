Tüm Vatandaşların Dikkatine: Bu Ücreti Ödemeyin, Ödediyseniz İade Alın!

Hastanede 14 gün boyunca yatan Canan B.'nin karaciğerinde tümör olduğunun tespiti yapıldı ve genç kadınından farklı testler için ücret talep edildi.

Acil servis hastası olduğunu ifade eden Canan B. bunu ilk baş reddetse de ardından hastaneye 3.020 TL ücret ödemesi yaptı. Tedavisinin sonrasında taburcu edilen Canan B., Gaziosmanpaşa İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu.

Canan B. kırmızı alan hastası olduğunu ifade edip, parasının geri iade edilmesi talebinde bulundu. Tüketici Hakem Heyeti, hastaneye bildirim göndererek savunma yapmasını istedi fakat hastaneden herhangi bir savunma gelmedi.

Hastaneden savunma gelmemesiyle birlikte Tüketici Hakem Heyeti, SGK'nın görüşünü istedi. SGK, Başvurucunun Acil Hal Kapsamı'nda olduğunun altını çizerek, sigortalı şahıstan alınan ilave ücretin mevzuat ve genelgelere tamamıyla aykırı olduğunu, bu hükümler kapsamında Canan B.'den tahsilatı gerçekleştirilen 3.020 TL'lik ücretin yasal sınırların üzerinde olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Ardından Tüketici Hakem Heyeti, Canan B.'den alınan söz konusu ücretin iade edilmesine karar vererek, hastanın acil hal kapsamında değerlendirilip iade talebinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Canan B. kararın sonrasında, lehine karar çıkmasının bu konunun herkes tarafından bilinmesi gerçeğini doğurduğunu; alınan ücreti kendisine tekrardan iade ettiklerini ve tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini aktardı.