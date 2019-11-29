Regl Dönemindeki Çalışanlara Utanç Veren Uygulama: Rozet Taktırdılar!

Osaka şehrinde yer alan Daimru Umeda isimli bir mağaza, diğer çalışanların ve müşterilerin "bağ kurabilmesi ve anlayışlı davranması" gerekçesiyle, regl döneminde olan kadın çalışanlarından rozet takmalarını istedi.

Rozette Japonya'da oldukça popüler olan Seiri Chan isimli manga karakteri kullanıldı. "Bayan Regl" olarak adlandırılabilecek söz konusu karakter, regl döneminin vücut bulmuş halini temsil etmekte. Manganın kadın kahramını her ay 1 kez ziyaret ediyor.

Ancak cinsiyetçi bulunan söz konusu uygulama hem çalışanlar, hem de kamuoyu tarafından oldukça yüksek tepkilere maruz kaldı. Bunun ardından mağaza yönetimi uygulamayı kaldırdı.Çalışan kadınlar, bu tarz bir ayrımcılık olmaması gerektiğini söyledi.