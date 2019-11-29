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Şefler yemek yaptıkça izleyenler online yemek siparişine yöneliyor

Yemeksepeti, son dönemde popülerliği artan yemek programlarının yayın saatlerinde online yemek siparişlerinin arttığını gözlemledi

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Programlarda gösterilen yemeklerin, yayın saati boyunca daha yoğun bir şekilde sipariş edildiği ortaya koyulurken, yemek programlarının yeme alışkanlıklarımız üzerinde etkili olduğu dikkat çekti.

Son dönemlerde giderek daha çok popülerlik kazanan yemek programlarının online siparişlere olumlu etkisini gözlemleyen Yemeksepeti, kullanıcılarının geçtiğimiz ay en çok izlenen yemek programları sırasında verilen yemek siparişlerini inceledi

Verilere göre, en çok izlenen yemek programlarının yayınlandığı sırada verilen ortalama sipariş sayısı günün diğer saatlerine ve diğer günlere göre önemli bir artış gösteriyor. Aynı zamanda, yemek programlarında yapılan bazı yemekler, izleyiciler tarafından yayın anında sipariş ediliyor.

Yarışmacılar lahmacun yaptı, online siparişler 3 katına çıktı

Hafta içi dört gün saat 20.00 – 00.00 arası TV8’de yayınlanan MasterChef programı sırasında siparişlerde yaşanan artış dikkat çekici. 18 Kasım tarihli yayında şef adayları kaptanlık yarışı için lahmacun yaparken lahmacun siparişlerinde ciddi bir artış yaşandı. Programın lahmacun yarışması akşam 21.00 civarında yayınlanmasına ve akşam yemeği saati geride kalmasına rağmen lahmacun siparişleri bir önceki haftanın aynı saate göre 3 kat artış gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan profiterol yarışması süresince de bu tatlının online siparişleri tırmanışa geçti. 25 Kasım’da yayınlanan programda şefler profiterol yaparken izleyiciler kayıtsız kalamadılar ve 21:00-23:00 saatleri arasında önceki günlerin aynı saatine kıyasla profiterol siparişlerini tam 5 kat arttırdılar.

Kullanıcılar, yine MasterChef’teki çiğ köfte ve döner yapma yarışmalarında da bu ürünlerin siparişlerini arttırdılar. Çiğ köfte yarışması süresince çiğ köfte siparişleri bir önceki günün aynı saatine göre 5 kat artarken, döner siparişleri ise ay boyunca aynı saatte verilen en yüksek sipariş sayısına ulaştı.

Yemek programları süresince siparişler artıyor

Yemeksepeti diğer en çok izlenen yemek programları olan; cumartesi günleri 13.00 – 14.00 saatleri arasında Kanal D’de yayınlanan “Arda’nın Mutfağı” ve 11.00 – 12.00 arası Fox’da yayınlanan “Memet Özer ile Mutfakta” programlarının online siparişe etkisini de araştırdı.

Birçok farklı tarifin yapıldığı bu yemek programlarının yayın süresince, bir önceki günün aynı saatine göre ortalama %25 sipariş artışı yaşandığı dikkat çekti. Ayrıca; 23 Kasım tarihli Ardanın Mutfağı programında börek yapılırken börek siparişleri bir önceki güne oranla %30, 16 Kasım’da mantı yapıldığında ise mantı siparişlerinde %25 artış oldu. Her bölümünde mutlaka bir tatlı tarifi gördüğümüz Arda’nın Mutfağı programının yayınlandığı saatlerde, bir önce gün aynı saate oranla tatlı siparişlerinde de ortalama %25 artış olduğu görüldü.

23 Kasım tarihli “Memet Özer ile Mutfakta” programında bolonez soslu makarna tarifi verilirken aynı günün öğle saatlerinde makarna siparişleri bir önceki güne göre %20 oranında artarken, aynı programda yer alan cheescake tarifi bu tatlının siparişlerine de etki etti. Aynı gün cheescake siparişleri bir önceki güne göre %27 arttı.

Bugün 10:50 TSİ - Yeme & İçme

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