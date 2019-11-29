Mansur Yavaş'tan Çok Önemli Uyarı: Ankaralılar Dikkat!

Mansur Yavaş, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Ankara'da bugün beklenen kuvvetli fırtına sebebiyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Yavaş açıklamasında "Değerli hemşehrilerim" diyerek başladı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre bugün Ankara'da yaşanacak olan kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini, yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı ekiplerle birlikte teyakkuz halinde olacaklarını ve ihbarlar için 153'ün aranması gerektiğini belirtti.