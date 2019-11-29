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Yenimahalle’de bin ton odun evleri ısıttı

Yenimahalle Belediyesi, budamadan elde ettiği ağaçları dar gelirli vatandaşlara yakacak olarak dağıtmaya devam ediyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Budanan ağaçlar Yenimahallelilere yakacak oluyor

2011 yılında, kesilen dallardan yakacak yardımına başlayan ve 8 yılda 900 ton odun dağıtan belediye ekipleri, bu yılda yaklaşık 150 ton odun dağıtımı yaparak 200’e yakın aileye yakacak desteği sağlayacak.

Kışın gelmesiyle beraber Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ağaçların yere sarkan, kuruyan ve tehlike arz eden dallarını budamaya başladı. Belediye ekipleri, budamadan elde edilen ağaçları kesilip paketleyerek vatandaşların adreslerine götürüyor.Kış boyunca devam edecek uygulama sayesinde soba ile ısınmaya çalışan vatandaşların aile bütçelerine de katkıda bulunuluyor.  

Evlerine odun, kömür alamayan vatandaşlarımız var

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kışın gelmesiyle beraber ağırlaşan yaşam şartlarında vatandaşın yükünü  biraz olsun hafifletebilmek için yıllardır bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini ve çok güzel geri dönüşler alındığını söyledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin bu yıl da sokaklarda budama çalışmalarına başladığının altını çizen Yaşar “Maalesef yaşam şartları gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Evlerine odun, kömür alamayan vatandaşlarımız var.Bu çalışmalarımızdan elde edilen ağaçları vatandaşlarımıza dağıtarak, sobalarının tütmesine yardımcı olabilirsek ne mutlu bize.  Biriken ağaç ve imkanlarımız ölçüsünde bu dağıtımı gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.  
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Bugün 11:11 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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