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Sanatçının göçü, sanatın gücü

13’ü sığınmacı, 6’sı Türk 19 sanatçının farklı alanlardaki eserlerinden oluşan, “Sanatçının Göçü, Sanatın Gücü” sergisi Ulucanlar Cezaevi’nde sanatseverlerle buluştu.

Tuğçe Cantürk
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Bugüne dek pek çok sanat dalından yüzlere sanatçının sergisine ev sahipliği yapan Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi, farklı ülkelerden sanatçılar ile Türk sanatçıların eserlerini bir araya getirdi. 13 sığınmacı, 6 Türk sanatçının eserlerinin yer aldığı “Sanatçının göçü, sanatın gücü” isimli sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 8 Aralık tarihine kadar açık kalacak.  

13 SIĞINMACI, 6 TÜRK SANATÇI BİR ARADA

Altındağ Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi ile İstanbul Suriye Dostluk Derneği’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Sergide, 13 sığınmacı, 6 Türk sanatçının, 38 adet çağdaş ve klasik sanatlar üsluplu tablosu ile12 adet heykel olmak üzere, toplam 50 adet eser yer alıyor.

GELENEKSEL VE MODERN ESERLER

Sergiyi ilk gününde ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Farklı ülkelerden misafir sanatçılar ile Türk sanatçıların eserlerini bir arada görmek çok güzel… Bu sergi, sanatın birleştirici ve onarıcı gücüne dikkati çeken önemli bir sergi… Bu sergide coğrafyamızın geleneksel sanatlarını hem geleneksel hem de modern yorumlarıyla birlikte görebilirsiniz.  Ayrıca heykel gibi çağdaş eserlere de tanıklık edebilirsiniz.” dedi.

8 ARALIK’A KADAR AÇIK

Serginin 8 Aralık tarihine kadar açık kalacağını da hatırlatan Başkan Balcı, “Pazartesi günleri hariç, her gün saat 10:00-17:00 arasında sergiyi ziyaret edebilirsiniz. Tüm sanatseverleri bu sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Bugün 11:18 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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