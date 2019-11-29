Gölbaşı'nda tahrip edilen yollar onarılıyor

Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollara Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince malzeme serimi yapılıyor.

TAHRİP OLAN YOLLARDA İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kazı çalışmalarından dolayı bozulan cadde ve sokakları onarmaya devam ediyor. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, elektrik, doğal gaz alt yapısı hatlarının yenilenme çalışmaları sırasında tahrip olan kaldırım ve yollar ekipler tarafından onarılırken, tüm alt yapı hatlarının tamamlandığı cadde ve sokakların da üst yapısını tamamen yenilemek için iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Vatandaşların mağdur olmaması için tahrip edilen yollarda Gölbaşı Belediyesi’nin bazı çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Ekiplerimiz doğalgaz alt yapısı, test çalışmaları ve sonrasında ise zemin oturma süreci tamamlanan cadde ve sokaklarımıza ait yolları yeniden düzenleyerek sorunsuz hale getirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için İlçemizde asfaltsız yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.